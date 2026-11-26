Im Jahr 1994 eskalierte ein Streit zwischen Johnny Depp (63) und seiner damaligen Freundin Kate Moss (52) in einem New Yorker Luxushotel so sehr, dass am Ende ein komplett zerstörtes Zimmer zurückblieb. Raymond Bickson, der damals das Mark Hotel leitete, erinnert sich in Mark Seals neuem Buch "The Many Faces of Johnny Depp" an diese Nacht – und auch an einen besonderen Anruf im Nachgang: Am Telefon war Marlon Brando (†80), der mit Johnny in dem Film "Don Juan DeMarco" vor der Kamera stand. Der Hollywoodstar wollte sich persönlich für seinen Kollegen einsetzen. Raymond habe zunächst kaum glauben können, wer ihn da anrief. Marlon hatte nur lobende Worte für Johnny übrig. "Er ist so ein guter Kerl, und ich bin mir sicher, dass es sich nur um ein Missverständnis handelt", gibt Raymond die Worte des Schauspielers in Mark Seals Buch wieder. Doch der Grad der Verwüstung war alles andere als eine Kleinigkeit.

Schon als das Paar das Hotel betrat, habe Raymond bemerkt, dass Johnny und Kate miteinander stritten, wie OK! berichtet. Auf dem Weg in den 14. Stock, wo ihr gemeinsames Zimmer lag, soll der Schauspieler dann im Aufzug den Spiegel zerbrochen haben. Vorbei war die Sache damit aber noch nicht: Laut Raymond ging der Streit im Zimmer weiter. Gegen 5 Uhr morgens beschwerten sich mehrere Gäste über den Lärm. Daraufhin schaute der Sicherheitsdienst bei dem Paar vorbei und fand das Zimmer nach Angaben des Managers "völlig verwüstet" vor. Die Liste der Schäden war lang: Zwei Bilderrahmen samt Drucken aus dem 17. Jahrhundert gingen zu Bruch, ebenso ein Lampenständer und ein chinesisches Gefäß. Außerdem waren eine Glastischplatte und eine Vase zerschmettert, Tischbeine und Holzregale beschädigt und ein roter Schreibtischstuhl aufgespalten. Im Teppich fanden sich zudem Brandlöcher von Zigaretten. Eigentlich wollte das Hotel Johnny nur hinauswerfen. "Wir sagten: 'Nehmen Sie Ihre Sachen und verlassen Sie das Hotel, dann erstatten wir keine Anzeige.' Aber er war aggressiv", erzählt Raymond in dem Buch.

Der Schauspieler wurde schließlich wegen zweifacher Sachbeschädigung zweiten Grades festgenommen. Er verbrachte die Nacht in Gewahrsam und kam am nächsten Tag wieder frei. Später wurde die Anklage fallen gelassen, denn Johnny hatte sich bereit erklärt, dem Hotel knapp 9.000 Euro für die Schäden zu zahlen. Die Festnahme löste einen riesigen Medienrummel aus. Wegen der vielen Übertragungswagen musste die 77th Street laut Raymond beinahe abgesperrt werden. Prominente Gäste wie Ali MacGraw (87) und Kareem Abdul-Jabbar (79) mussten sich ihren Weg durch den Haupteingang bahnen. Die Schilderungen des ehemaligen Hotelmanagers ist nur eine von vielen Geschichten, die der Autor in "The Many Faces of Johnny Depp" über den Schauspieler zusammengetragen hat.

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Getty Images Kate Moss und Johnny Depp, 1998

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Getty Images Johnny Depp bei der Paramount-Pictures-Präsentation auf der CinemaCon in Las Vegas

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