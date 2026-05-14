Helene Fischer & Florian Silbereisen: Immer noch gutes Team

Helene Fischer (41) hat ihrem Ex-Freund Florian Silbereisen (44) eine ganz besondere Rolle gegönnt: Der Moderator durfte als einer der Ersten in den neuen Song der Sängerin reinhören – und das auf Instagram für alle sichtbar. In einem gemeinsamen Kurzvideo auf der Plattform setzt Helene Florian Kopfhörer auf die Ohren und lässt ihn den Songtitel pantomimisch erraten. Mit einem breiten Grinsen wippt er im Takt der noch unveröffentlichten Melodie, ehe er mit einer Schlafpose andeutet, was er zu hören glaubt: "Heute Nacht". Und tatsächlich scheint er damit richtig zu liegen.

Die Fans sind begeistert – nicht nur von der bevorstehenden neuen Musik. Vor allem der herzliche und entspannte Umgang der beiden Ex-Partner löst in den Kommentaren eine Welle der Begeisterung aus. "Ein Traum, wie ihr euch respektiert!", schreibt ein Fan, während andere ihre Vorfreude auf die neue Single kaum verbergen können: "Ich kann es auch nicht mehr abwarten!" Und manch einer kommentiert die noch verbleibende Wartezeit mit einem Augenzwinkern: "Und wir müssen bis Ende des Monats warten, pffff…" Helene selbst kündigt unter dem Video an: "Ab dem 29.05. können wir meine neue Single dann alle gemeinsam hören!"

Dass Helene und Florian so entspannt miteinander umgehen, überrascht die, die das Ex-Paar kennen, kaum. Die beiden waren bis 2018 eines der bekanntesten Paare der deutschen Schlagerwelt und gelten seither als leuchtendes Beispiel dafür, dass aus einer großen Liebe echte Freundschaft werden kann. Erst Anfang Mai standen sie gemeinsam auf der Bühne – wie selbstverständlich Seite an Seite. Die neue Single soll laut der Sängerin der Auftakt zu einem ganzen Album werden, das sie selbst als Beginn einer neuen Ära bezeichnet.

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Imago Florian Silbereisen und Helene Fischer bei den "Schlagerchampions" 2026

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ActionPress / Frederic Kern / Future Image Florian Silbereisen und Helene Fischer im Jahr 2019

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Getty Images Helene Fischer und Florian Silbereisen im November 2016 in Suhl