Für Senta Berger (85) war es eine ganz besondere Herausforderung: Während der Dreharbeiten zu dem Film "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" musste die Schauspielerin ihre eigene Trauer um ihren verstorbenen Ehemann Michael Verhoeven (†85) zurückstellen. Dabei handelt der Film ausgerechnet von Abschied und Tod. Im Gespräch mit der Abendzeitung spricht sie jetzt offen über diese Zeit. Der Regisseur war am 22. April 2024 im Alter von 85 Jahren gestorben. Rund zwei Jahre später schildert Senta ausführlich, wie schwer ihr das Leben als Witwe fällt. Kennengelernt hatten sich Senta und Michael im Jahr 1963. Sie war damals 22 Jahre alt, er 25. Michael studierte zu dieser Zeit in München Medizin und finanzierte sich mit kleineren Filmrollen sein Studium. Schon früh mussten die beiden mit der Entfernung zurechtkommen: Im Januar 1964 zog es Senta für ihren ersten Film nach Los Angeles. Michaels Briefe und ein Anruf, den sie nach der Ermordung von John F. Kennedy (†46) bei ihm tätigte, schweißten das Paar dennoch enger zusammen.

Später arbeitete Michael sogar als Arzt in den USA, damit seine Frau dort drehen konnte. Als sie merkte, dass er damit nicht glücklich war, kehrten beide nach Deutschland zurück. Den Schmerz über Michaels Tod trägt sie dabei nicht allein. Der Verlust hat die gesamte Familie getroffen. "Ich habe meinen Mann verloren, die Kinder ihren Vater", betonte die Schauspielerin. Der Filmemacher sei für alle der Mittelpunkt gewesen, um den sich das Familienleben gedreht habe. Sein Fehlen sei bis heute deutlich spürbar. "Michael war das Zentrum unserer Familie und hinterlässt eine Lücke, die nicht zu füllen ist", sagte Senta in dem Interview über ihren verstorbenen Ehemann. Besonders schmerzhaft: Das Filmprojekt war bereits geplant worden, als ihr Mann noch an ihrer Seite war. "Er ist vorbereitet worden, als Michael noch gelebt hat", erklärte sie der Zeitung.

Nach seinem Tod wurde die Arbeit am Set für sie zu einer emotionalen Ausnahmesituation. "Das ist für mich der bewegendste Film seit Langem gewesen", gestand die Österreicherin. Man könnte meinen, dass die Nähe zwischen Filmhandlung und eigenem Schicksal ihr geholfen hätte, ihre Gefühle in die Rolle einfließen zu lassen. Doch genau das war für Senta nicht möglich. Stattdessen musste sie ihre Emotionen während der Arbeit unter Kontrolle halten. "Das geht leider nicht. Nein. Man darf ja tagsüber beim Dreh nicht weinen", stellte sie gegenüber der Abendzeitung klar. Auch der Tod ihres langjährigen Freundes und Filmpartners Mario Adorf (†95) setzte Senta zu. Über den Verlust geliebter Menschen hatte sie bereits erklärt, dass Trauer für sie nicht leichter werde und jeder weitere Todesfall aufs Neue schmerze.

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Getty Images Michael Verhoeven und Senta Berger, Dezember 2016

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Getty Images Michael Verhoeven, Simon Verhoeven, Senta Berger und Luca Verhoeven, im Januar 2010

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