Sie wird für Rolle kritisiert: Kylie Jenner stirbt in Serie

Kaum ist bekannt, dass Kylie Jenner (29) in der Hulu-Thrillerserie "Bachelorette Weekend" besetzt wurde, hagelt es im Netz Kritik und Spott. Etliche Nutzer zweifeln an den Schauspielfähigkeiten des Realitystars, der in der Serie eine zentrale Rolle einnehmen wird. Besonders der Fakt, dass Kylies Figur als Braut eines tödlich endenden Junggesellinnenausflugs früh ermordet wird, liefert reichlich Stoff für abfällige Kommentare. "Das eigentliche Rätsel ist, ob Kylie schauspielern kann", kommentiert ein Nutzer laut OK! und spielt damit auf das Thrillerkonzept an. Ein anderer Kritiker hält sich mit seiner Ablehnung ebenfalls nicht zurück. "Niemand, und ich meine wirklich niemand, braucht das", urteilte er. Anstelle von Neugier auf Kylies Schauspielkarriere dominiert eher der Zweifel an ihren Fähigkeiten.

Vor allem der frühe Serientod kommt den Kritikern sehr gelegen. So heißt es in einem Kommentar: "Eine Leiche zu spielen, damit man keinen Text lernen muss, ist ehrlich gesagt der klügste Karriereschritt in der Geschichte Hollywoods." Eine weitere Stimme formuliert ähnlich harsch: "In der ersten Folge zu sterben, nimmt einem sämtliche schauspielerische Verantwortung ab. Diese Effizienz muss man einfach bewundern." Andere Nutzer stellen grundsätzlich infrage, warum Kylie überhaupt einen Ausflug in die Schauspielbranche macht. "Was bringt sie auf die Idee, dass sie schauspielern kann?", heißt es in einer Reaktion. Ein weiterer Nutzer fasst die Skepsis mit einer knappen Frage zusammen: "Wer übernimmt dann das Schauspielern?"

In der Serie "Bachelorette Weekend" wird Kylies Figur tot in einem Pool entdeckt. Daraufhin stehen die engsten Freundinnen der Braut unter Verdacht, während die Geschehnisse vor dem Mord Stück für Stück rekonstruiert werden. Kylie soll außerdem nicht nur vor der Kamera mitwirken, sondern auch als ausführende Produzentin an der Hulu-Produktion beteiligt sein. Ihre Schwester Kim Kardashian (45) übernimmt ebenfalls diese Aufgabe. Ganz ohne Schauspielerfahrung startet Kylie allerdings nicht: 2018 hatte sie als sie selbst einen kleinen Auftritt in "Ocean's 8". Drei Jahre später lieh sie Penelepe im Weihnachtsspecial "Trolls: Holiday in Harmony" ihre Stimme. Und im Projekt "The Moment" von Charli XCX (34) verkörperte sie eine überzeichnete Version von sich selbst.

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Getty Images Kim Kardashian und Kylie Jenner, Schwestern

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Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Charli XCX

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