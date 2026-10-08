Video mit Paywall: Ex-Manager will Kim Virginia provozieren

Kim Virginia Greys (31) ehemaliger Manager stellt den Realitystar derzeit öffentlich an den Pranger – und kassiert Kohle dafür. Denn das 28-minütige Video auf Mebasabrechnung.de wird erst nach einer Zahlung von 5,99 Euro freigeschaltet. Nach Angaben des Ex-Managers steckt hinter diesem Vorgehen jedoch eine bewusste Provokation. Er wirft Kim vor, dass sie selbst eine Abrechnung mit mehreren Realitykollegen vorbereitet habe und dafür ebenfalls Geld verlangen wollte. Nun wolle der frühere Manager Kim mit ihren eigenen Mitteln treffen und ausgerechnet durch Vorwürfe gegen seine ehemalige Klientin Einnahmen erzielen. Im Video richtet er sich zudem direkt an Kims Ehemann Nikola Grey (30). Auch ihm macht er schwere Vorwürfe und spricht über die Entwicklung des Paares in den vergangenen Jahren.

Der Ex-Manager bezeichnet ihn zwar als ursprünglich "herzensguten Menschen", behauptet aber, sowohl Nikola als auch Kim hätten sich innerhalb der vergangenen zwei Jahre stark verändert. An Kim Virginia Grey gerichtet sagt er: "Wir nehmen Geld für dieses Video – ja Kim, wir verdienen jetzt Geld damit." Zudem hoffe er, dass nach seinen Enthüllungen niemand mehr ihr angeblich geplantes Video kaufen werde. Seine Motivation macht er dabei mehr als deutlich: "Weil du dich darüber ärgern wirst, dass wir damit Geld gemacht haben." Kim gönne anderen Menschen laut seiner Aussage nur wenig. Auf der anderen Seite entschuldigte er sich dafür, ein kürzlich gegebenes Versprechen gegenüber den Eheleuten gebrochen zu haben. Dieses habe er lediglich abgegeben, damit beide an einer Show teilnehmen und ein nicht näher benanntes Projekt nicht gefährdet werde. Abschließend wünscht er ihnen dennoch alles Gute für ihren weiteren Weg.

MEBA Stars hatte die Abrechnung im Vorfeld auf Instagram als große Enthüllung über die ehemalige Klientin vermarktet. Diese Ankündigung löste bereits kurz nach der Veröffentlichung Unmut bei den Fans aus. Unter Beiträgen von Matteogehtimmer auf Instagram sowie Sanijel Jakimovski auf YouTube äußerten zahlreiche Nutzer ihren Ärger über die Bezahlschranke. Damit entzündete sich die Diskussion nicht nur an den Vorwürfen gegen Kim Virginia Grey und Nikola, sondern auch an der Entscheidung, mit dem öffentlichen Streit Geld zu verdienen. Für den Ex-Manager seien die Einnahmen aber ausdrücklich Teil seiner Botschaft an Kim.

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Joyn Kim Virginia Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn / Marc Rehbeck Nikola und Kim Virginia Grey, "Promi Big Brother"-Bewohner

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Instagram / kimvirginiaa Nikola und Kim Virginia Grey, Juli 2026