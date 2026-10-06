Gedeon Burkhard: Zwei Partnerinnen, ein Promi-BB-Abenteuer

Gedeon Burkhard (57) hat den Schritt ins Reality-TV gewagt: Der Schauspieler ist gestern als Kandidat in die neue Staffel von Promi Big Brother eingezogen und stellt sich damit einem für ihn neuen Experiment vor laufenden Kameras. Einem breiten Publikum dürfte der am 3. Juli 1969 in München geborene Darsteller vor allem durch eine Rolle bekannt sein: Als Kriminalinspektor Alexander "Alex" Brandtner ermittelte er in "Kommissar Rex" an der Seite des berühmten Schäferhundes. 1998 übernahm er die Rolle des neuen Herrchens von Polizeihund Rex und stand insgesamt für 45 Folgen der Erfolgsserie vor der Kamera. Im Container der Sat.1-Show könnten die Zuschauer nun nicht nur den langjährigen TV-Star erleben, sondern möglicherweise auch eine persönlichere Seite von ihm kennenlernen – Promiflash blickt auf seine Vergangenheit zurück.

Noch bevor Gedeon bei "Kommissar Rex" als Ermittler zu sehen war, spielte er in der Serie bereits eine völlig andere Rolle. Drei Jahre vor seinem Einstieg als Alex verkörperte er dort einen Mörder. Später wechselte er erneut auf die Seite des Gesetzes und war als Chris Ritter in "Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei" im Einsatz. Auch international machte sich der Schauspieler einen Namen: 2009 war er in Quentin Tarantinos (63) Kriegsfilm "Inglourious Basterds" zu sehen und stand dabei unter anderem mit Hollywoodstar Brad Pitt (62) vor der Kamera. Zu den weiteren Stationen seiner langjährigen Karriere zählen Produktionen wie "Der letzte Zug", "Kokowääh 2" und "Blutige Anfänger". Darüber hinaus arbeitet Gedeon als Synchronsprecher. Ganz unbekannt ist ihm das Realityfernsehen ohnehin nicht: 2024 war er bereits Teil des Prime-Video-Experiments "Licht aus".

Abseits der Schauspielerei wurde auch Gedeons Privatleben vielfach in der Öffentlichkeit thematisiert. Der Münchner lebt nach eigenen Angaben polyamor in einer Dreierbeziehung mit Ann-Britt Dittmar und Sasha Veduta. Das Trio hat sein Beziehungsmodell 2023 öffentlich gemacht und bereits offen über den gemeinsamen Alltag zu dritt gesprochen. Im Interview mit Bild erzählte der 53-Jährige damals, wie er entscheidet, mit welcher seiner beiden Partnerinnen er intim werden möchte. "Wenn die beiden Wundertüten nicht gerade miteinander spielen, dann nach Lust und Laune. Aber meistens haben wir Sex zu dritt." Gegenüber RTL legte er noch einen drauf: "Ich fühle mich auf jeden Fall sehr lebendig – wie ein Sechsjähriger auf dem Spielplatz." Nun bleibt abzuwarten, wie sich Gedeon bei "Promi Big Brother" über sein Liebesleben äußern wird. Spannend dürfte sein, ob mögliche Themen wie Eifersucht zur Sprache kommen.

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Joyn / Marc Rehbeck "Promi Big Brother"-Teilnehmer Gedeon Burkhard, 2026

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Joyn / Marc Rehbeck Gedeon Burkhard, Promi-BB-Kandidat 2026

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Getty Images Gedeon Burkhard und Sascha Veduta, 2023

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