Abschied: Joachim Llambi trauert um langjährigen Mentor

Joachim Llambi (62) muss Abschied von einer absoluten Schlüsselfigur seines Lebens nehmen: Sein einstiger Tanzlehrer und treuer Mentor Karl Breuer ist verstorben. Auf Instagram veröffentlichte der strenge "Let's Dance"-Juror ein rührendes Schwarz-Weiß-Bild und widmete dem Mann, der seine Karriere und seinen Lebensweg maßgeblich beeinflusst hat, emotionale Zeilen. Karl sei für ihn weit mehr als nur ein Coach gewesen – er war ein ganz besonderer Mensch. Besonders die privaten Momente bleiben dem sonst für seine strenge Art bekannten Juror in Erinnerung: "Die vielen Gespräche, das gemeinsame Lachen, Ihre wertvollen Ratschläge und all die besonderen Augenblicke, die ich für immer tief in meinem Herzen tragen werde", schrieb er in seinem Gedenkbeitrag. Zum Schluss verabschiedete sich Joachim auf ganz persönliche Weise von dem Verstorbenen: "Mach et jut lieber Kallemann."

Wie groß der Verlust für ihn ist, machte der Tanzexperte gleich zu Beginn seines Beitrags deutlich. "Manchmal fehlen einfach die Worte, weil der Schmerz und die Traurigkeit so groß sind", hielt er auf Instagram fest. Oft werde einem erst beim endgültigen Abschied so richtig klar, wie wertvoll die gemeinsamen Jahrzehnte eigentlich waren – Karl werde für immer einen festen Platz in seinem Herzen haben. Doch Llambi ist längst nicht der einzige Promi, den die Tanzlegende formte: Auch seine "Let's Dance"-Kolleginnen Motsi Mabuse (45) und Isabel Edvardsson (44) gehörten früher zu den Schützlingen von Karl Breuer. Gegenüber RTL bedankte sich Motsi bei ihrem einstigen Lehrer mit den Worten: "Mein Beileid und vielen Dank für die Jahre." Isabel erklärte dem Sender, Karl habe sie nicht nur tänzerisch betreut, sondern ihr als Coach auch wertvolle Hinweise für ihre Karriere mitgegeben. Seiner Familie sprach sie ihr herzliches Beileid aus.

Bevor er die Seiten wechselte und als Coach und Mentor arbeitete, feierte Karl Breuer selbst riesige Erfolge auf dem Parkett. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Ursula Breuer wirbelte er sowohl in den Standardtänzen als auch in den lateinamerikanischen Disziplinen von Sieg zu Sieg. Das eingespielte Duo sammelte Titel am laufenden Band: Neben zwei Weltmeistertiteln wurden die beiden zweimal Vizeweltmeister. Obendrein krönten sie ihre Ausnahmekarriere mit zwei Europameisterschaften und einer ganzen Reihe deutscher Meistertitel. Diese langjährige Erfahrung gab Karl später an die nächsten Generationen weiter. Tänzer wie Joachim, der jetzt seine eigene Show bekommen hat, Motsi und Isabel profitierten von seinem Wissen – jeden von ihnen begleitete er auf einem Teil seines Weges.

Anzeige Anzeige

Getty Images Joachim Llambi bei der Finalshow der 19. Staffel von "Let's Dance" in Köln, 29. Mai 2026

Anzeige Anzeige

Simon Pfaff / ActionPress Motsi Mabuse, Tänzerin

Anzeige Anzeige