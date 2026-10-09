Anthony Mackie spoilert sein "Secret Wars"-Comeback

Hat Anthony Mackie (48) gerade das Schicksal von Sam Wilson alias Captain America vorweggenommen? Der Schauspieler hat offenbar verraten, dass sein Marvel-Held nach "Avengers: Doomsday" in "Avengers: Secret Wars" zurückkehrt. Im Gespräch über sein geplantes Broadway-Engagement in New York sprach Anthony auch über seine anschließenden beruflichen Pläne. "Sobald ich meinen Broadway-Auftritt beendet habe, werde ich zurückkehren, um den ganzen Avengers-Kram für 'Secret Wars' abzuschließen", erklärte er laut Deadline. Damit deutet vieles auf ein Comeback des neuen Captain America hin. Dabei soll "Avengers: Doomsday" erst Ende 2026 in die Kinos kommen. Ob Sam den Film tatsächlich unbeschadet übersteht oder auf andere Weise im nächsten Teil auftaucht, geht aus Anthonys Aussage allerdings nicht hervor. Die Zukunft der Figur scheint damit zumindest über "Avengers: Doomsday" hinaus gesichert.

Am Broadway übernimmt Anthony die Hauptrolle in Shakespeares "Macbeth". Die Produktion ist bis Juli 2027 angesetzt. Weil der deutsche Kinostart von "Avengers: Secret Wars" für den 15. Dezember 2027 geplant ist, sorgte seine Ankündigung unter Marvel-Fans für reichlich Gesprächsstoff. Viele fragen sich, wie sich die noch ausstehenden Dreharbeiten mit diesem Termin vereinbaren lassen und ob deshalb eine Verschiebung drohen könnte. Zwangsläufig muss das Theaterprojekt den Zeitplan allerdings nicht ins Wanken bringen. Bei dem voraussichtlich gigantischen Figurenensemble könnte Captain America nur für einen überschaubaren Zeitraum vor der Kamera gebraucht werden. Laut IGN wäre ein Kinostart wenige Monate nach Anthonys letzten Aufnahmen theoretisch möglich, sofern der Großteil der übrigen Szenen bereits vorher abgedreht wird.

Sam Wilson ist nicht die einzige Figur, deren Zukunft über "Avengers: Doomsday" hinaus bereits bekannt ist. Wie ScreenRant berichtet, wird Simu Liu (37) erneut als Shang-Chi zu sehen sein. Auch Florence Pughs (30) Rückkehr als Yelena Belova wurde in einem Bericht von Vanity Fair bestätigt. Ihre Figur soll das Publikum demnach sogar durch beide kommenden "Avengers"-Filme begleiten. Über die Handlung selbst halten sich die Verantwortlichen hingegen bedeckt. Die Regisseure Joe und Anthony Russo (56) kündigten laut Kino.de lediglich ein "sehr überraschendes Ende" für "Avengers: Doomsday" an. Gleichzeitig beschrieben sie den Film als temporeich und auf eine klare Handlung konzentriert.

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Getty Images Anthony Mackie, Februar 2025

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Imago Szene aus dem Film "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings", 2021

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Getty Images Florence Pugh beim Jaguar Type 01 Launch Event in New York City