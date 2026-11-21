Anthony Mackie (48) hat ganz offen zugegeben, dass er sich mit der Partnersuche schwertut. In der aktuellen Ausgabe der Talkshow "Watch What Happens Live With Andy Cohen" wollte Moderator Andy Cohen (58) von ihm wissen, ob er sich vorstellen könne, noch einmal zu heiraten. Die Antort des Captain America-Stars fiel überraschend selbstkritisch aus: Seiner Meinung nach könnte ausgerechnet sein Alter beim Dating zum Problem werden. "Wissen Sie, ich bin ein älterer Mann, und ich habe das Gefühl, dass Frauen ältere Männer nicht mögen", erklärte der Schauspieler, der im September seinen 48. Geburtstag gefeiert hat. Anschließend führte er weiter aus: "Als älterer Mann ist es schwer. Sie mögen jüngere, fruchtbare Männer." Mit dieser Einschätzung stand er im Studio jedoch ziemlich allein da. Sowohl Andy als auch Schauspielkollege Jamie Dornan (44), der ebenfalls zu Gast war, widersprachen ihm sofort und versuchten mit humorvollen Argumenten, ihm seine Bedenken zu nehmen.

Andy konnte kaum glauben, was er da hörte. "Was? Das stimmt absolut nicht!", widersprach der Talkshowhost prompt. Jamie griff die Gelegenheit auf und spielte scherzhaft auf die erfolgreiche Marvel-Karriere seines Kollegen an: "Ältere Männer mit Marvel-Geld?" Andy stimmte ihm direkt zu und verwies zusätzlich auf Anthonys trainierten Körper: "Ja, genau! Entschuldigung ... ältere, muskulöse Männer, die so aussehen wie er?" Doch auch die Komplimente seiner Gesprächspartner konnten den Schauspieler nicht überzeugen. Er blieb bei seiner Einschätzung, dass die Partnersuche für ihn mit zunehmendem Alter schwieriger geworden sei. Ganz neu sind solche Aussagen von ihm allerdings nicht. Bereits im Februar 2025 hatte Anthony in einem Interview mit dem Magazin People erklärt, dass neben seinem Alter auch seine Bekanntheit einer echten Verbindung im Weg stehen könne. "Für mich macht es das Dasein als berühmter Schauspieler überflüssig, zu daten. Die Vorstellung vom Dating ist wirklich schwierig", räumte er damals ein.

In demselben Gespräch erklärte der Hollywoodstar auch, dass es ihm schwerfalle, anderen Menschen zu vertrauen. "Wie vertraut man jemandem? Wie bringt man sich in eine Position, in der man verletzlich ist? Woher weiß man, was jemand wirklich von einem will, wenn man selbst einfach nur geliebt und wertgeschätzt werden möchte? Wie sieht das aus?", fragte er sich. Datingplattformen wie Tinder oder Raya kommen für ihn ebenfalls nicht infrage. "Ich bin älter und benutze keine Apps", erklärte Anthony. Darüber hinaus gab er Einblicke in seine sozialen Ängste: "Ich bin kein Mensch, der viel Aufmerksamkeit braucht. Soziale Angst ist eine reale Sache. Und deshalb laufe ich weg und verstecke mich." Eine Ehe hat der Schauspieler bereits hinter sich. Im Dezember 2014 heiratete er seine Jugendliebe Sheletta Chapital bei einer kleinen Zeremonie in Punta Cana in der Dominikanischen Republik. 2017 zerbrach die Beziehung. Aus der Ehe gingen vier gemeinsame Söhne hervor, die das frühere Paar bis heute aus der Öffentlichkeit heraushält.

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Getty Images Anthony Mackie, Schauspieler

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Getty Images Andy Cohen beim SiriusXM Radio Andy Annual Holiday Hangout in New York City, Dezember 2025

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