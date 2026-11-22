Anthony Mackie (48) hat noch lange nicht genug von seiner Rolle als Captain America. Nach "Captain America: Brave New World" wünscht sich der Schauspieler jetzt zwei weitere Solofilme mit seinem Marvel-Helden Sam Wilson – und damit eine eigene Trilogie. Darüber sprach er kürzlich zusammen mit seinem "12 12 12"-Co-Star Jamie Dornan (44) im Podcast "Happy Sad Confused" von Moderator Josh Horowitz. Ob sich sein großer Wunsch erfüllt, ist bisher aber noch offen. Sein erster Solofilm als Captain America hat an den Kinokassen enttäuscht, und Marvel hat bis dato kein "Captain America 5" mit Anthony bestätigt. Dem Darsteller geht es dabei vorrangig um seine Figur: Er möchte erleben, wie sich Sam Wilson als neuer Träger des berühmten Schildes weiterentwickelt und wie seine Geschichte zu einem richtigen Abschluss kommt.

In dem Gespräch machte Anthony sehr deutlich, warum er fest an eine Fortsetzung glaubt: "Ich finde, jeder Marvel-Charakter hat einen zweiten Film verdient. Was Captain America angeht, nun, es hat sich ja gezeigt, dass jede Figur drei Filme verdient, oder? Jede Figur verdient drei Filme." Weiter erklärte er diesbezüglich: "Ich würde mich also freuen, an zwei weiteren Filmen mitzuwirken – nur um zu sehen, wie diese Figur ihre Geschichte zu Ende schreibt." Die Zahlen sprechen jedoch nicht unbedingt für ihn. "Captain America: Brave New World" spielte weltweit rund 415 Millionen US-Dollar (378.373.450 Euro) ein und blieb damit hinter den Erwartungen zurück. Offiziell soll die Produktion 180 Millionen US-Dollar (164.113.785 Euro) gekostet haben. Inoffizielle Schätzungen gehen sogar von bis zu 375 Millionen US-Dollar (341.903.719 Euro) aus – die Kosten für das Marketing sind da jeweils nicht eingerechnet. In dem Film wurde Sam endgültig als neuer Captain America etabliert. Zuvor hatte er als Falcon an der Seite von Steve Rogers gekämpft, der noch von Chris Evans (45) verkörpert wurde.

Auf der großen Leinwand ist Anthony als Sam Wilson schon recht bald wieder zu sehen: In "Avengers: Doomsday" kehrt er in seine Rolle zurück. Der Film soll am 16. Dezember in den deutschen Kinos starten. Auch Chris soll darin wieder als Captain America auftreten. Ob es bei einem einmaligen Comeback bleibt und welche Folgen seine Rückkehr für Sams weitere Geschichte hat, ist bisher aber nicht bekannt. Zuletzt hatte Anthony zudem angedeutet, auch bei "Avengers: Secret Wars" dabei zu sein. Nach seinem geplanten Broadway-Engagement in New York wolle er die Arbeiten an dem Avengers-Projekt abschließen. Sam Wilson bleibt dem MCU demzufolge auch über "Doomsday" hinaus erhalten. Eine eigene Filmtrilogie für den Marvel-Helden ist weiterhin allerdings nicht gesichert.

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Getty Images Anthony Mackie, Februar 2025

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Disney Anthony Mackie als Captain America in "Captain America: Brave New World"

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