Chris Appleton bietet Khloé Kardashian nach Jahren Sex an

Seit gut vier Jahren herrscht in Khloé Kardashians (42) Schlafzimmer Funkstille, und in der neuen Hulu-Folge von The Kardashians spricht sie ganz offen darüber. Ausgerechnet ihr Vertrauter und Hairstylist Chris Appleton (43) nimmt das besonders schwer. Als Mutter Kris Jenner (70) halb im Scherz fragt: "Warum schläfst du dann nicht mit ihr?", signalisiert Chris prompt Bereitschaft, die Flaute eigenhändig zu beenden. Khloé winkt dankend ab. Mehrere Freunde hätten ihr ähnliche Dienste angeboten, erklärt sie. Doch um einen beliebigen Mann für eine Nacht gehe es ihr schlicht nicht, erklärte sie laut OK!

Wie sehr das Thema ihren Stylisten umtreibt, beschreibt Khloé selbst recht bildhaft: "Chris Appleton ist jedes Mal buchstäblich fassungslos, wenn er hört, dass ich immer noch nicht sexuell aktiv bin. Es ist verrückt. Er spricht darüber, als hätte ich Lepra." Auch Kim Kardashian (45) macht einen Vorschlag und empfiehlt eine kurze Rückkehr zu einem früheren Partner. Das lehnt Khloé kategorisch ab: "Meine Wiederverwertungsliste ist der reinste Abgrund. Niemand möchte, dass ich meine Liste wiederverwerte. Sie sind das Allerletzte." Als Chris sich selbst ins Spiel bringt, frotzelt Kim: "Das ist so nett von Chris, dass er das tun will." Khloé bleibt dennoch bei ihrer Haltung: "Meine Freunde sagen alle: 'Ich werde Sex mit dir haben.' Darum geht es mir nicht."

Neu ist Chris' Einsatz für Khloés Liebesleben nicht. Schon im März 2025 appellierte er in einer früheren Episode an Kims Freundeskreis, Khloé endlich unter die Haube, besser gesagt ins Bett, zu bringen. Die zweifache Mutter nannte sich damals wegen ihrer Enthaltsamkeit scherzhaft "wiedergeboren" und stellte klar, sie könne durchaus jemanden finden, wolle momentan aber einfach keinen Sex. Ihre bislang letzte bekannte Beziehung führte sie mit Basketballprofi Tristan Thompson (35), mit dem sie von 2016 bis 2021 immer wieder zusammenfand und sich trennte. Er ist der Vater von True und Tatum. Nach mehreren Affärenskandalen endete die Beziehung endgültig. 2023 betonte Khloé, das Verhältnis sei inzwischen freundschaftlich, für die Kinder lege sie den alten Streit beiseite. Eine Wiederannäherung schloss sie aus.

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Collage: Instagram / khloekardashian, Instagram / chrisappleton1 Collage: Khloé Kardashian und Chris Appleton

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Getty Images Chris Appleton, Promi-Friseur

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Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihrem Sohn Tatum