Khloé Kardashian streicht Lamar Odom endgültig aus Leben

Khloé Kardashian (42) will mit ihrem Ex-Mann Lamar Odom (47) keinen Kontakt mehr haben. In der aktuellen Folge von The Kardashians macht die TV-Bekanntheit deutlich, dass für sie nach der Netflix-Dokumentation "Untold: The Death and Life of Lamar Odom" eine Freundschaft nicht mehr infrage kommt. Besonders verletzt habe sie der Eindruck, den der Film vermittle: Demnach sei der frühere NBA-Star angeblich nicht wirklich in sie verliebt gewesen und habe die Ehe vor allem genutzt, um in der Popkultur bekannter zu werden. Für Khloé ist damit eine Grenze überschritten. In der Realityshow findet sie klare Worte für den Bruch mit Lamar: "Die Brücke ist abgebrannt, und es gibt kein Seil mehr, das man hinüberwerfen könnte. Also ist er für mich gestorben."

Khloés Enttäuschung ist auch deshalb so groß, weil sie selbst viel Zeit in die Dokumentation investiert hatte. Für die mehrstündigen Interviews sei sie nicht bezahlt worden. Mit ihrer Teilnahme habe sie ihrem Ex-Mann lediglich einen Gefallen tun wollen. Umso mehr stört sie nun, dass er ihre Unterstützung aus ihrer Sicht nun kleinredet. "Selbst wenn das deine Wahrheit ist, warum sagst du es nicht, ohne dass ich auf der anderen Seite dieser Interviews sitze?", kritisiert sie in "The Kardashians". Dank oder Anerkennung verlange sie nicht. Sie wolle jedoch nicht, dass er weiter über sie spreche oder ihren Einsatz infrage stelle.

Es war nicht das erste Mal, dass Khloé ihrem Ex deutliche Worte gewidmet hatte. Bereits sieben Monate zuvor hatte sie in "Khloé in Wonder Land" ihrem Ärger über seine Netflix-Dokumentation Luft gemacht. Sie hatte stundenlang ohne Bezahlung an dem Film mitgewirkt. Dass darin ausgerechnet die Aufrichtigkeit seiner Gefühle infrage gestellt worden war, hatte sie verletzt. "Ich fühle mich so dumm", hatte Khloé erklärt. Auch für die offenbar enttäuschende öffentliche Reaktion auf den Film hatte sie keine Verantwortung übernehmen wollen: "Das ist deine Dokumentation. Das ist nicht mein Problem. Ich habe deine Dokumentation nicht geschnitten."

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Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom im Jahr 2016

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Getty Images Lamar Odom und Khloé Kardashian im Mai 2012

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