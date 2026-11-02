"Eine himmlische Familie": Jessica Biel plant Seriencomeback

Jessica Biel (44) kehrt zu der Serie zurück, mit der sie einst berühmt wurde – allerdings nicht vor der Kamera. Die Schauspielerin entwickelt als Produzentin eine Neuauflage des Kultformats "Eine himmlische Familie". Berichten zufolge befindet sich das Projekt bei CBS Studios noch in einem frühen Stadium. Wie Jessica jetzt in der Interviewreihe "Ladies Night" von Collider verriet, soll das Reboot deutlich ernstere Töne anschlagen als das Original. Die Neuauflage rückt die alltäglichen Probleme von Teenagern und ihren Familien in den Fokus – ungeschönt und direkt. Von digitalem Stress und schulischem Druck über Mobbing bis hin zu Suchtmitteln wie Drogen und Alkohol: Das Produktionsteam will diese Themen deutlich realistischer und ohne falsche Scheu erzählen. Eine Rückkehr vor die Kamera schließt Jessica Biel allerdings aus; sie wird nicht mehr in ihre Kultrolle der Mary Camden schlüpfen, sondern steuert das Projekt ausschließlich hinter den Kulissen als Executive Producerin. Wann die neue Version starten soll und wer zur Besetzung gehören wird, ist bislang nicht bekannt.

Im Gespräch mit Collider gab Jessica bereits einen Einblick in die inhaltliche Ausrichtung: "Was wir erschaffen wollen, wie wir es modernisieren wollen, sind die Dinge, die für Teenager und Familien mit Teenagern passieren, bis hinunter zum jüngsten Kind. Technikbezogene Probleme, Schulkram, Mobbing, Drogen, Alkohol." Den Unterschied zur früheren Serie beschrieb sie so: "All das wollen wir auf sehr realistische Weise ansprechen. Das Original hat diese Themen, glaube ich, nur sanft gestreift. Wir waren damals sehr vorsichtig, was unser Publikum wollte, und hatten viele Einschränkungen. Heute haben wir weniger Einschränkungen." Trotz des direkteren Ansatzes soll die Neuauflage weiterhin als gemeinsames Fernseherlebnis für die ganze Familie funktionieren und die DNA des Originals bewahren. Wie Variety berichtet, steht diesmal eine diverse Familie im Zentrum. Das Reboot setzt auf einen komplett neuen Cast: Keine einzige Figur aus dem Original wird in der Neuauflage zu sehen sein. Hinter den Kulissen zieht dafür Anthony Sparks die Fäden: Er fungiert als Executive Producer und Showrunner und arbeitete bereits an Serien wie "Bel-Air" und "Queen Sugar".

Die Originalserie startete 1996 und begleitete den Geistlichen Eric Camden, seine Frau Annie und ihre sieben Kinder durch ihren Alltag in einem kalifornischen Vorort. Jessica, die am Set der Serie das Auto ihrer Eltern zu Schrott fuhr, spielte über mehrere Staffeln hinweg Tochter Mary. Schon im Original standen Glaube, Moral und familiäre Werte im Fokus, während sensible Themen wie Dating, Alkohol und Gruppenzwang laut Jessica Biel damals noch sehr vorsichtig angefasst wurden. Als Produzentin will sie nicht nur inhaltlich mutiger sein: Oberste Priorität hat für sie abseits der Kamera ein sicheres und geschütztes Arbeitsumfeld für das gesamte Team. "Vieles von dem, was ich gerade mache, ist emotional. Menschen stellen sich selbst auf den Prüfstand. Wenn dieser Raum nicht geschützt ist, ist das schwer. Solche Leistungen sind schwer abzuliefern", erklärte sie. Und weiter: "Genau das versuche ich als Produzentin ständig aufzubauen: einen Raum, in dem sich alle gut aufgehoben fühlen und in dem es sicher ist."

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Getty Images Jessica Biel bei den Critics Choice Awards 2026 in Santa Monica.

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EVERETT COLLECTION, INC./ActionPress Die Hauptcharaktere von "Eine himmlische Familie"

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