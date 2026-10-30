Jessica Biel verteidigt Filmrolle für ihren Sohn Silas

Im Film "Matchbox: The Movie" hat Jessica Biel (44) einen kurzen Auftritt gemeinsam mit ihrem Sohn. Der elfjährige Silas Timberlake spielt in einer Szene mit, in der ihre Figur seinen Charakter anweist, aus einem Wagen zu steigen. Im Podcast "Great Chat Show" erzählte die Schauspielerin, wie das zustande kam. Die Anfrage kam nicht von ihr oder ihrem Mann Justin Timberlake (45), sondern von Produzentin Jules Daly, die sich erkundigte, ob Silas Interesse an dem Minipart hätte. Weil der Junge kaum etwas zu sagen hat, hatten die Eltern keine Bedenken. Bei einer größeren Aufgabe wäre die Antwort anders ausgefallen: Berühmte Eltern allein sind für Jessica nämlich kein Grund, ihrem Kind eine Rolle zu überlassen. Beim Thema Nepotismus zieht sie eine deutliche Grenze.

Silas hat seinen Eltern erzählt, dass er selbst gern Schauspieler werden würde. Jessica hat ihm daraufhin klargemacht, was dahintersteckt: Viele Gleichaltrige büffeln für diesen Traum, besuchen Schauspiel- und Theaterkurse und kämpfen um jede Chance. Denen dürfe er nichts wegnehmen, nur weil er den richtigen Nachnamen trägt. "Das ist nicht cool. Das machen wir nicht", sagt sie. Dass sie bei "Matchbox: The Movie" eine Ausnahme zuließ, begründet sie so: "Das ist also eine besondere Gelegenheit, weil es wirklich eine klitzekleine Rolle ist. Und wenn du einen großen Monolog hättest, würde ich dich das nicht machen lassen." Wichtigere Aufgaben soll sich ihr Sohn später aus eigener Kraft erkämpfen. "Wir fangen nicht damit an: "Oh, du bekommst einfach einen Haufen Möglichkeiten, weil du zu dieser Familie gehörst." Das machen wir nicht", so Jessica.

Schon Anfang Oktober wurde bekannt, dass Silas am Ende von "Matchbox: The Movie" sein Leinwanddebüt gibt. Bereits damals sagte Jessica, sie wolle ihm Zeit geben und in Ruhe beobachten, was ihn wirklich begeistert. Denn Silas steht nicht nur gern vor der Kamera, sondern tritt auch schon in Papas Fußstapfen und probiert sich als DJ aus. Das Paar hat noch einen jüngeren Sohn, und beide Kinder wurden bisher möglichst aus der Öffentlichkeit ferngehalten. Träume will Jessica ihrem Nachwuchs trotzdem nicht ausreden. Ursprünglich hatte sie sich für Silas zwar eine andere Laufbahn gewünscht, doch sie und Justin wollen seine Leidenschaft fürs Schauspielen nicht einfach abwürgen.

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Imago Jessica Biel bei der Premiere von "Matchbox The Movie"

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Backgrid Jessica Biel mit ihrem Sohn Silas bei den US Open

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Instagram / justintimberlake Justin Timberlake mit Ehefrau Jessica Biel