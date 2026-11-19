Rebecca Ries (31) macht ihren Fans unmissverständlich klar: Ein Liebes-Comeback mit ihrem Ex-Partner Göktug Göker (30), der auch Gök genannt wird, wird es nicht geben. In zwei Instagram-Storys räumte der Social-Media-Star jetzt mit allen Spekulationen auf. Seit eineinhalb Jahren seien die beiden bereits getrennt. Verbunden seien sie nur noch durch ihren gemeinsamen Sohn Malek. Zwischen den Eltern laufe nämlich nichts mehr, und auch Unternehmungen zu zweit schließt Rebecca aus. Zu ihrem eigenen Beziehungsstatus findet sie ebenfalls deutliche Worte: "Ich bin Single. Ich bin ein glücklicher Single. Ich date keine Männer. Ich schreibe mit keinem Mann. Ich treffe mich mit keinem Mann." Statt sich ins Datingleben zu stürzen, möchte die Influencerin derzeit niemanden kennenlernen und einfach nur ihre Ruhe genießen.

Der Grund für Rebeccas klare Ansage sind offenbar Nachrichten aus ihrer Community, die sie noch immer erreichen. Darin geht es um angebliche Chats, Kontakte oder Treffen zwischen Gök und anderen Frauen. Die Influencerin bittet ihre Followerinnen deshalb eindringlich, sie mit solchen Informationen künftig nicht mehr zu behelligen. "Wenn ihr euch mit dem trefft, ist es eure Sache und seine Sache. Es ist nicht meine Sache. Ich möchte damit nichts zu tun haben", stellte sie auf Instagram klar. Auch die Dauerfrage nach einer möglichen Versöhnung möchte Rebecca nicht mehr in ihrem Postfach finden. Ihr eigenes Liebesleben halte sie ohnehin grundsätzlich privat. Ob sie einen neuen Partner irgendwann öffentlich machen würde, sollte sich daran etwas ändern, wisse sie selbst noch nicht.

Trotz ihrer Trennung treten Rebecca und Gök weiterhin gemeinsam als Eltern auf, wenn es um ihren Sohn Malek geht. Anfang 2026 bestätigte die Influencerin etwa, dass sie zusammen mit Gök in Istanbul gewesen war. Schon damals betonte sie, dass die Reise kein Zeichen für ein Liebes-Aus vom Liebes-Aus gewesen sei. Vielmehr habe der Trip im Interesse ihres gemeinsamen Kindes stattgefunden. Daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern: Dass man die beiden wegen Malek hin und wieder zusammen sieht, will Rebecca nicht ausschließen. Private Treffen nur zu zweit werde es ihren aktuellen Worten zufolge jedoch nicht geben. Für alle, die sie in ihren Nachrichten nach einer Versöhnung gefragt hatten, ist die Botschaft damit eindeutig: Gök ist für die Influencerin vor allem eines – Maleks Papa.

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Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Reality-TV-Bekanntheit

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RTL / Africa Vumazonke Göktug Göker und Rebecca Ries, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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