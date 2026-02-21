Rebecca Ries ist sicher: Sie wird wohl niemals heiraten

Rebecca Ries hat in einer Instagram-Story einen überraschend melancholischen Moment mit ihren Followern geteilt. Gemeinsam mit einer Freundin saß die Social-Media-Bekanntheit auf dem Boden und spielte mit ihrem Sohn Marek, als ihr plötzlich ein Gedanke durch den Kopf ging, der sie sichtlich berührte. "Ich werde einfach in diesem ganzen Leben niemals verheiratet sein. Also, ich werde einfach sterben, ohne jemals das Gefühl gehabt zu haben, verheiratet zu sein", erklärte Rebecca in dem Video. Der Gedanke daran, niemals eine schöne Hochzeit zu erleben, mache sie "voll traurig", wie sie weiter ausführte.

Die Influencerin sprach auch darüber, dass sie und Marek für immer ihren aktuellen Nachnamen behalten werden und kein anderer Nachname hinzukommen werde. Während ihrem Sohn diese Tatsache offenbar gleichgültig zu sein scheint, beschäftigt sie Rebecca sichtlich. In der intimen Story-Aufnahme wurde deutlich, wie sehr sie sich nach einer klassischen Hochzeit sehnt und wie schwer ihr der Gedanke fällt, darauf verzichten zu müssen. Die Anwesenheit ihrer Freundin schien Rebecca dabei zu ermutigen, diese persönlichen Gefühle offen auszusprechen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Rebecca in den vergangenen Wochen tiefe Einblicke in ihr emotionales Leben gewährt. Erst vor Kurzem hatte die Mutter mit verweintem Gesicht über Gefühle von Einsamkeit und Überforderung gesprochen. Dabei hatte sie erzählt, wie ihr Sohn Marek versuchte, sie zu trösten, indem er sie umarmte. Die offenen Worte der Social-Media-Persönlichkeit zeigen, dass sie auch schwierige Momente und ehrliche Gedanken mit ihrer Community teilt, statt nur die positiven Seiten ihres Lebens zu präsentieren.

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries im Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries, Februar 2026