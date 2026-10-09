Kasper Hjulmand: Neues Leben zwischen Dänemark und Grönland

Bei Kasper Hjulmand und seiner Partnerin Maliina Abelsen gibt es eine Veränderung im gemeinsamen Alltag: Die beiden sind zusammengezogen, verteilen ihr Leben künftig allerdings auf Dänemark und Grönland. Der frühere dänische Nationaltrainer und die frühere grönländische Politikerin pendeln zwischen Dänemark und Grönland. Beim Charity Catwalk im Allerhuset zeigten sie sich am Freitagabend gemeinsam auf dem roten Teppich und verrieten gegenüber Se og Hør Details zu ihrem neuen Wohnmodell. "Ja. Wir leben ein bisschen in Grönland und ein bisschen in Dänemark, reisen ein wenig und so weiter. Wir sind also an verschiedenen Orten", erklärte Kasper dem Magazin. Ein dauerhaftes Zuhause an nur einem Ort gibt es für das Paar damit nicht.

Wo sich Kasper und Maliina gerade aufhalten, richtet sich nach ihren beruflichen Verpflichtungen. "Unsere Kalender ändern sich ziemlich oft, deshalb sind wir teils in Nuuk und teils hier", erklärte Kasper weiter. Das Pendeln zwischen Grönland und Dänemark gehört damit fest zum neuen Alltag des Paares. Für den Fußballtrainer ist das derzeit zumindest zeitlich gut machbar: Kasper ist aktuell ohne Verein. Zuletzt stand er beim deutschen Bundesligisten Bayer Leverkusen an der Seitenlinie, der sich im Juni von ihm trennte. Zuvor hatte er von Sommer 2020 bis Juli 2024 die dänische Nationalmannschaft als Cheftrainer betreut und mit dem Team unter anderem bei der Europameisterschaft für Aufsehen gesorgt.

Auch privat hat sich bei Kasper in den vergangenen Jahren einiges verändert. Bevor er mit Maliina zusammenkam, ließ sich der Trainer scheiden und verkaufte sein Haus. Im vergangenen Jahr machte das Paar seine Beziehung schließlich öffentlich. Zuvor waren die beiden bereits mehrfach gemeinsam gesehen worden. Maliina war in Grönland politisch aktiv und gehörte der linksgerichteten Partei Inuit Ataqatigiit an. Sie war dort zunächst Ministerin für soziale Angelegenheiten und später Finanzministerin. Nuuk ist neben Dänemark nun einer der Lebensmittelpunkte des Paares.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kasper Hjulmand nach dem Sieg gegen Russland bei der Fußball-EM im Juni 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Kasper Hjulmand beim Spiel zwischen FC Nordsjælland und FK Partizan, 2018

Anzeige Anzeige

Kasper Hjulmand, Fußballtrainer