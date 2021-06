Was für eine herzerwärmende Geste! Die diesjährige Fußball-EM startete mit einem Schock: Der Däne Christian Eriksen (29) fiel während des Spiels gegen Finnland in Ohnmacht und musste sogar wiederbelebt werden. Inzwischen geht es dem 29-Jährigen besser und er wurde sogar bereits wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Jetzt verriet der dänische Nationaltrainer Kasper Hjulmand (49), dass er zu Ehren seines Spielers beim letzten EM-Match ein ganz besonderes Armband trug.

Wie die DailyMail am Dienstag berichtete, überlegte sich der 49-Jährige etwas ganz Besonderes bei dem Spiel gegen Russland: Um Eriksen zu gedenken, trug Hjulmand ein dünnes rotes Band mit einem silbernen Fußball in der Mitte um sein Handgelenk. "Das ist das erste Mal, dass ich wirklich Schmuck trage. Da ist ein kleiner Fußball drauf", erklärte der Däne, während er auf sein rechtes Handgelenk deutete. "Das ist Christan, der hier ist, denn wir wollen ihn mit uns tragen. Ich hatte ihn die ganze Zeit bei mir. Ich denke oft an ihn", beteuerte der Däne weiter.

Doch nicht nur seine Team-Kollegen und der Trainer gedachten dem Kranken beim vergangenen EM-Spiel. Auch der zukünftige König des Langes, Prinz Christian (15), zollte dem Kicker in rührender Weise seinen Tribut. Der 15-Jährige wechselte nach dem 4:1-Sieg für Dänemark sein Oberteil und trug statt eines blauen Blazers das dänische Trikot mit der Nummer 10, das seinem Namensvetter gehört.

Instagram / chriseriksen8 Christian Eriksen nach seinem Zusammenbruch bei der Fußball-EM im Juni 2021

Getty Images Dänemarks Nationaltrainer Kasper Hjulmand mit Christian Eriksen

Getty Images Christian Eriksen, dänischer Fußballspieler

