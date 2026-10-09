Kirk Douglas schlug zu: Michael erzählt von seiner Kindheit

In seiner Autobiografie "One Helluva Ride" spricht Michael Douglas (82) offen über die Gewalt, die er zu Hause erlebte. Wie OK! berichtet, schlug sein Vater Kirk Douglas (†103) den Sohn, und auch Mutter Diana Douglas bestrafte ihn mit harten Mitteln. Der Schauspieler stellt das seit Anfang Oktober erhältliche Buch derzeit vor. Kirks strenges Wesen und sein aufbrausendes Temperament hätten zwischen Vater und Sohn über Jahre eine Mauer errichtet. "Er gehörte zu einer Generation, die zuschlug. Meine Mutter benutzte die Haarbürste. Er war hart", erinnert sich Michael. Er ergänzt: "Das war auch einer der Gründe, warum es etwas dauerte, bis wir im Alter miteinander warm wurden und ich ihm vergeben konnte."

Zu Hause herrschte Anspannung. Zusammen mit den Brüdern Joel, Eric und Peter erlebte Michael seine Jugend im Bewusstsein, jederzeit Ärger zu bekommen – einen "Angstfaktor" nennt er das heute selbst. Schon der Gedanke an einen Besuch beim Vater habe ihn belastet. Solange Kirk lebte, wagte Michael es nicht, die Details der Gewalt und der schwierigen Anfangsjahre öffentlich auszubreiten. Der Hollywoodstar starb 2020 im Alter von 103 Jahren. Mittlerweile erkennt der Sohn, dass er selbst manches von ihm in sich trägt. Gegenüber OK! gesteht er: "Ich glaube, ich habe die Hartnäckigkeit meines Vaters, seinen Ehrgeiz und seine Wut geerbt." Trotz allem fanden Vater und Sohn schließlich zueinander. Sein Fazit: "Die Zeit heilt, wissen Sie. Hoffentlich. Das Leben geht weiter."

Michael wollte mit seinen Memoiren kein Buch schreiben, das nur Triumphe aufzählt. In "One Helluva Ride" öffnet der Oscarpreisträger auch die dunklen Kapitel seines Lebens: das Heranwachsen im Schatten des legendären Vaters, die Alkoholsucht samt Aufenthalt in einer Entzugsklinik und die Ehe mit seiner Frau Catherine Zeta-Jones (57). Dass Vater und Sohn nie ganz unbefangen miteinander umgingen, zeigte sich selbst, als Michael für "Wall Street" den Oscar gewann. Kirk habe ihm damals trocken, aber nicht unfreundlich gesagt: "Weißt du, ich wäre netter zu dir gewesen, wenn ich gewusst hätte, wie erfolgreich du einmal sein würdest." Ob er auf den Erfolg seines Sohnes eifersüchtig sei? Kirk habe abgewunken und darin vielmehr die Fortführung der Familie gesehen: "Eifersüchtig? Das ist ein Gefühl von Unsterblichkeit, eine Kontinuität der Generationen."

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Getty Images Kirk und Michael Douglas 2011

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Getty Images Kirk und Michael Douglas bei der Premiere von "It Runs In The Family", 2003

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Getty Images Cameron Douglas, Michael Douglas, Catherine Zeta-Jones und Kirk Douglas, November 2018