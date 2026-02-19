Michael Douglas enthüllt: Seine schonungslose Autobiografie

Michael Douglas (81) hat seine Autobiografie angekündigt. Der Hollywoodstar wird im Oktober dieses Jahres seine Memoiren veröffentlichen, wie Grand Central Publishing bekannt gab. In dem Buch wird der 81-Jährige über sein Leben im Schatten seines berühmten Vaters Kirk Douglas (†103), seine Zeit in der Entzugsklinik wegen Alkoholismus, seine Karriere in Filmen wie "Basic Instinct" und seine Ehe mit Catherine Zeta-Jones (56) sprechen. "Nachdem ich viele Jahre lang gefragt wurde, habe ich endlich entschieden, dass es an der Zeit ist, meine Geschichte in meinen eigenen Worten zu erzählen", erklärte der Oscar-Preisträger in einem Statement und ergänzte: "Nicht die Zusammenfassung der Höhepunkte, nicht die Version, die von Schlagzeilen oder Kassenergebnissen geprägt ist, sondern die echte."

Der Schauspieler verspricht eine schonungslose und umfassende Darstellung seines Lebens. "Ich habe ein Leben gelebt, das sich in der Öffentlichkeit entfaltete, während es gleichzeitig zutiefst privat war, und das ist ein Unterschied", so Michael weiter. Das Buch, das er gemeinsam mit Michael Fleming Jr. schreibt, soll laut Ankündigung auch seine Triumphe beleuchten, darunter seinen erfolgreichen Kampf gegen Krebs im vierten Stadium und seine mittlerweile 25-jährige Ehe mit Catherine, die alle Skeptiker widerlegt habe und zu einer der dauerhaftesten Liebesgeschichten Hollywoods geworden sei. Die Hochzeit mit der Schauspielerin im November 2000 war zunächst mit Zweifeln behaftet, da Catherine mehr als 20 Jahre jünger ist als der "Fatal Attraction"-Star. Das noch unbetitelte Werk erscheint am 6. Oktober 2026.

Michael wurde als Sohn der Hollywood-Legende Kirk Douglas geboren, der 2020 verstarb. Der 81-Jährige schaffte in den 1970er Jahren mit der Hitserie "The Streets Of San Francisco" seinen Durchbruch und spielte später in Filmen wie "Romancing The Stone", "Fatal Attraction" und "Wall Street" mit. Zudem produzierte er den Oscar-prämierten Film "Einer flog über das Kuckucksnest", ein Projekt, das sein Vater selbst gerne umgesetzt hätte. Neben seiner Schauspielkarriere ist Michael auch als Philanthrop aktiv und wurde 1998 von UN-Generalsekretär Kofi Annan (†80) zum Friedensbotschafter ernannt. Mit Catherine hat er zwei gemeinsame Kinder, außerdem ist er Vater von Sohn Cameron aus seiner ersten Ehe.

Getty Images Michael Douglas, Schauspieler

Getty Images Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas im Februar 2023

Getty Images Kirk und Michael Douglas 2011