Mark Wahlberg ergreift im Beckham-Zoff nun Brooklyns Seite

Im Familienstreit der Beckhams bekommt Brooklyn Peltz-Beckham (27) nun prominente Unterstützung: Mark Wahlberg (55) bewarb in einer Instagram-Story seine scharfe Soße Cloud23. Der Filmstar verfeinerte damit sein gegrilltes Hähnchen und hielt die Flasche gut sichtbar in die Kamera. "Sweet Jalapeño – mein Junge Brooklyn!", erklärte er dabei. Es blieb allerdings nicht nur bei der Werbebotschaft: Brooklyn kooperiert inzwischen auch mit Marks Restaurantkette Wahlburgers, die seine Soße für verschiedene Gerichte verwendet. Die Daily Mail wertet dieses Bündnis als neue Spitze im Familienzwist. Denn Mark und David Beckham (51) waren einst nicht nur freundschaftlich, sondern auch geschäftlich eng verbunden – bis es zwischen den beiden zum Konflikt kam.

Hintergrund des angeblichen Zoffs zwischen David und Mark ist ein millionenschwerer Rechtsstreit. Der ehemalige Fußballer hatte 2020 einen Werbevertrag mit dem Fitnessstudio F45 Training geschlossen, an dem Mark beteiligt war, verklagte die Firma im Oktober 2022 aber wegen Vertragsbruchs. Insgesamt forderte er 18,8 Millionen Dollar [ca. 16,8 Millionen Euro]. Streitpunkt waren unter anderem zugesagte Aktien. 2024 einigten sich die Parteien außergerichtlich. "Die Klage wurde abgewiesen, nachdem wir eine gemeinsame geschäftliche Entscheidung getroffen hatten, die Angelegenheit beizulegen", teilte F45 damals laut Daily Mail mit.

Doch auch die Verbindung zwischen Mark und Nicolas Familie reicht weit zurück. Der Schauspieler ist seit Jahren mit ihrem Vater Nelson Peltz befreundet und spielte 2014 in "Transformers: Age of Extinction" den Vater ihrer Filmfigur. "Ich kenne Nicola, seit sie ungefähr 13 Jahre alt war. Ich bin sehr gut mit ihrem Vater und dem Rest der Familie befreundet. Sie hat eine wirklich großartige Arbeitsmoral", erklärte er damals laut Daily Mail. Auch David und Mark standen sich einst nahe. Im Sommer 2022 verbrachten ihre Familien sogar einen gemeinsamen Urlaub.

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Collage: Getty Images, Getty Images Mark Wahlberg und Brooklyn Peltz-Beckham Collage

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Getty Images Mark Wahlberg bei der Premiere von Amazon MGM Studios' "Balls Up" in Los Angeles, April 2026

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Instagram / nicolapeltzbeckham Brooklyn Beckham mit Frau im Urlaub, August 2026

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