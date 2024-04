Betrug um Millionen? David Beckham verklagt Mark Wahlberg

Das lässt David Beckham (48) nicht auf sich sitzen! Der Fußballstar soll um umgerechnet rund 10 Millionen Euro betrogen worden sein, weshalb er nun gerichtlich vorgeht und Anklage erhebt – gegen niemand Geringeren als Mark Wahlberg (52)! Der Grund: Wie The Sun berichtet, hat sich David als Botschafter für das Trainingsprogramm F45 bereit erklärt – ihm sollen dabei für diesen Deal Aktienpakete versprochen worden sein, die er vorerst jedoch nicht bekommen hat. Daraufhin ist der Aktienkurs gefallen, was ihm theoretisch einen Verlust von rund 10 Millionen Euro gebracht hat. David behauptet der Klage zufolge, dass das Warten bis zum Aktienfall Absicht gewesen sei.

Aber was hat Mark mit alldem zu tun? Seine Firma, die Mark Wahlberg Investment Group, soll – wie Davids Unternehmen DB Ventures Ltd. behauptet – am Betrug bezüglich des Deals mit F45 beteiligt gewesen sein. Die Gründer des Trainingsprogramms und deren Unternehmen werden laut dem Medium auch von dem Mann von Victoria Beckham (50) verklagt. Der Ted-Star und die Mitbeklagten widersprechen jedoch und meinen, die Vorwürfe wären nicht haltbar und es hätte kein "betrügerisches Verhalten" gegeben, weshalb die Klage vom Richter abgewiesen werden sollte.

Der Brite und seine Familie zogen in den späten 2000er-Jahren nach Beverly Hills – und zwar in dieselbe Straße in der auch Mark wohnte. Schon damals schien es zwischen den Stars zu kriseln. Wie contactmusic.com damals berichtete, war der Schauspieler von seinen neuen Nachbarn ziemlich genervt. "Es war immer so ruhig in meiner Straße, dann zogen die Beckhams hierher. Normalerweise hängen die Paparazzi jetzt Tag und Nacht hier rum. Sie folgen jedem Auto. Wenn ich meine Kinder in den Park bringe, will ich keine Kameraobjektive in ihren Gesichtern haben", soll Mark gemeint haben. Er wollte damit nicht sagen, dass David und Co. wieder nach England ziehen sollten, aber er konnte nicht ganz verstehen, warum sie überhaupt in die USA gezogen waren.

Getty Images Sportstar David Beckham

Getty Images Mark Wahlberg, November 2023

