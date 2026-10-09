Milania entschuldigt sich nach Streit mit Mom Teresa Giudice

Milania Giudice schlägt nach dem heftigen Streit mit ihrer Mutter Teresa Giudice (54) versöhnliche Töne an. Die 20-Jährige teilte einen Beitrag auf Instagram, in dem es heißt: "Je älter ich werde, desto mehr schätze ich, wie ich erzogen wurde und von wem ich erzogen wurde." Direkt an ihre Mutter gerichtet, ergänzte sie dazu in ihrer Story: "Du bist die Beste, entschuldige, Mama."

Die Story erschien rund einen Monat nach dem Familieneklat am Tampa International Airport. Wegen eines angeblichen Drogenkonsums kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Mutter und Tochter. Bodycam-Aufnahmen der alarmierten Polizei zeigen, wie Teresa gegenüber den Beamten behauptet, ihre Tochter habe Fentanyl im Körper. Milania widersprach dieser Darstellung und gab an, ihr seien die Drogen untergeschoben worden.

Teresa habe ihrer Tochter mit der Meldung bei der Polizei nur helfen wollen. Laut einem Polizeibericht, der Page Six vorliegt, war Milania kurz zuvor aus einem Krankenhaus entlassen worden und kämpfte mit Suizidgedanken. Ihre Tochter habe nach dem Verlust ihrer besten Freundin und ihrer Großmutter "enormen Liebeskummer und ein erhebliches psychisches Trauma" erlebt, erklärte Teresa. Milania soll in professioneller Betreuung gewesen sein.

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Instagram / milania.ggiudice Teresa Giudice und ihre Tochter Milania, Mai 2026

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Getty Images Teresa Giudice, TV-Bekanntheit

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Instagram / milania.ggiudice Teresa und Milania Giudice, Juli 2026