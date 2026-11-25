Für Teresa Giudice (54) war 2026 von schweren persönlichen Krisen geprägt. Im Interview mit der ABC-Sendung "Nightline" bezeichnete die Realitydarstellerin die vergangenen Monate als ihr "härtestes Jahr". Dabei ging sie sogar noch weiter und erklärte, die Zeit sei "schlimmer gewesen als meine Zeit im Gefängnis", wie People berichtet. Besonders die Probleme ihrer Tochter Milania Giudice hätten sie belastet. Die junge Frau musste den Verlust ihrer engen Kindheitsfreundin Victoria Zardoya verkraften und wurde zudem nach einem mutmaßlichen Fall häuslicher Gewalt festgenommen. Als Mutter von vier Kindern stand Teresa ihrer Tochter in dieser schwierigen Zeit bei und unterstützte sie bei der Trauerbewältigung. Die Erlebnisse hätten auch ihre eigene Einstellung zum Leben verändert. Sie habe das Jahr sehr bewusst gelebt und sich vor Augen gehalten, dass man jeden Tag genießen solle, "als wäre es dein letzter, denn man weiß nie, was der morgige Tag bringt".

Bereits zuvor hatte Teresa auf Instagram über den Tod von Milanias bester Freundin gesprochen. Der Verlust habe bei ihrer Tochter "enormen Herzschmerz und ein schweres psychisches Trauma" verursacht, schrieb sie. Zugleich appellierte sie an die Öffentlichkeit, Milanias Privatsphäre während dieser besonders verletzlichen Zeit zu achten. Auch ihre eigene Ohnmacht als Mutter thematisierte sie: "Trauer wirkt sich auf jeden Menschen anders aus, und dabei zuzusehen, wie das eigene Kind versucht, einen solchen Verlust zu verarbeiten, ist etwas, auf das kein Elternteil jemals wirklich vorbereitet sein kann." Maria DeSantis, die Managerin von Milania und langjährige Freundin der Familie, bestätigte, dass die junge Frau professionelle medizinische Unterstützung erhalte, wie Page Six berichtete. Im Sommer folgte dann die Festnahme. Berichten zufolge soll Milania bei einem mutmaßlichen Vorfall häuslicher Gewalt eine Körperverletzung verursacht haben. Richter Vincent Failla wies später darauf hin, dass ihr im Falle einer Verurteilung bis zu sechs Monate Haft und eine Bewährungsstrafe drohen könnten. In einer eigenen Stellungnahme zeigte sich Milania selbstkritisch und räumte ein, nicht stolz auf das Geschehene zu sein: "So etwas passiert im Leben, und es ist, wie es ist. Man muss daraus lernen, ein besserer Mensch werden und darüber sprechen. Ich war damals einfach nicht an einem guten Punkt in meinem Leben."

Mit ihrer Aussage bezieht sich Teresa auf ihre eigene Verurteilung wegen Betrugs. 2015 verbrachte der "The Real Housewives of New Jersey"-Star elf Monate im Gefängnis, nachdem sie zu einer 15-monatigen Haftstrafe verurteilt worden war. Auch ihr damaliger Ehemann Joe Giudice (54) wurde in dem Verfahren schuldig gesprochen. Bis heute weist Teresa zurück, selbst aktiv an dem Betrug beteiligt gewesen zu sein. Zuletzt erklärte sie zudem, dass ihre Prominenz ihrer Ansicht nach den Prozess beeinflusst habe. Aufgrund ihrer Bekanntheit sei sie als abschreckendes Beispiel behandelt worden. In ihren aktuellen Memoiren "The Queen of New Jersey" widmet sie sich auch ihren vier Töchtern und den Lehren, die sie ihnen mitgeben möchte. Eine davon lautet, dass man nicht jeden Streit ausfechten müsse. Sie selbst habe früher stets das Gefühl gehabt, ihren eigenen Standpunkt verteidigen und andere von ihrer Sichtweise überzeugen zu müssen.

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Getty Images Teresa Giudice bei den "Page Six's Virtual Reali-Tea Awards" im Edison Ballroom in New York

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Getty Images Teresa Giudice, TV-Bekanntheit

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