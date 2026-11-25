Alina Süggeler (41) gibt einen bewegenden Einblick in die wohl schwerste Zeit ihres Lebens. In der neuen Folge des Podcasts "Mensch bleiben" spricht die Frida-Gold-Sängerin erstmals ausführlich über die Todesangst, die sie nach ihrer Hirnblutung durchlebte, wie RTL berichtet. Nur wenige Tage, nachdem sie in Südafrika für "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" vor der Kamera gestanden hatte, kam es zu dem medizinischen Notfall. Anschließend verbrachte sie drei Wochen im Krankenhaus, zeitweise sogar auf der Intensivstation. Im Gespräch mit dem Mediziner und Autor Dietrich Grönemeyer möchte dieser wissen, ob sie damals Angst gehabt habe, sterben zu müssen. Alina findet darauf eine klare Antwort: "Ja." Besonders erschüttert habe sie dabei etwas, das sie in ihrem eigenen Körper wahrnahm. "Ich würde fast sagen, dass ich gemerkt habe, dass sich mein Körper auch ein bisschen auf Sterben einstellt", erinnert sie sich in dem Podcast.

Genau dieses Gefühl bezeichnet die Musikerin als den "schmerzlichsten Punkt" der gesamten Erfahrung. Bei ihrer Erkrankung handelte es sich um eine sogenannte Subarachnoidalblutung, eine Form der Hirnblutung. Nach mehreren Wochen im Krankenhaus musste sich die Sängerin zunächst auf ihre Genesung und Rehabilitation konzentrieren. Mittlerweile ist Alina mit ihrer Band Frida Gold wieder auf die Bühne und in ihren musikalischen Alltag zurückgekehrt. Doch die Erlebnisse rund um die Hirnblutung beschäftigen sie weiterhin. Wie sie im Gespräch mit Dietrich offenbart, hat sie das Geschehene auch Monate später psychisch noch nicht vollständig verarbeitet. "Es ist ein Erlebnis, von dem ich noch nicht so genau weiß, wo parke ich das in mir", schildert die Musikerin ihre aktuelle Gefühlslage. Damit macht sie deutlich, dass die Verarbeitung der dramatischen Wochen im Krankenhaus für sie noch immer andauert und sie das Erlebte weiterhin beschäftigt, wie RTL berichtet.

Öffentlich gemacht hatte Alina ihre Hirnblutung im April. Der Notfall ereignete sich kurz nach ihrer Rückkehr aus Südafrika, wo sie gemeinsam mit Johannes Oerding (44), Giovanni Zarrella (48), Mark Forster (43) und weiteren Musikern die neue Staffel von "Sing meinen Song – Das Tauschkonzert" aufgezeichnet hatte. Bereits kurz nach dem Vorfall machte die Sängerin deutlich, dass die Hirnblutung nicht nur körperliche Folgen hatte, sondern auch ihren Blick auf sich selbst und das eigene Leben veränderte. Für ihre vollständige Genesung wollte sie sich deshalb bewusst ausreichend Zeit lassen und darauf achten, ihren Körper nicht zu überlasten. Geplante Auftritte sagte sie deshalb zunächst ab. Auch die Fans von Frida Gold mussten sich in Geduld üben: Das neue Album der Band mit dem Titel "I Am Sonnenaufgang", das eigentlich noch in diesem Jahr erscheinen sollte, wurde auf Mai 2027 verschoben. Mittlerweile ist die Sängerin wieder live mit ihrer Band zu erleben.

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Getty Images Alina Süggeler 2023

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Imago Alina Süggeler und Andreas Weizel von Frida Gold, April 2025

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