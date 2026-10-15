Teresa Giudices Tochter kämpft mit psychischen Problemen

Milania Giudice, die Tochter von Realitystar Teresa Giudice (54), hat sich mit einer sehr persönlichen Nachricht an die Öffentlichkeit gewandt. Am Montag, dem 12. Oktober, teilte sie auf Instagram mit, dass sie sich derzeit in einem Behandlungszentrum befindet. Bei ihr seien eine bipolare Störung, Depressionen, Angststörungen, eine posttraumatische Belastungsstörung sowie ADHS diagnostiziert worden. Zwei Tage nach dieser Offenbarung wandte sich Milania erneut an ihre Follower. In einem Instagram-Video erklärte sie: "Ich wollte zunächst einfach sagen: Vielen Dank für all die Liebe und Unterstützung, die ihr mir entgegenbringt. Das macht mein Herz wirklich glücklich." Besonders der Rückhalt ihrer Angehörigen scheint ihr viel zu bedeuten: "Ich weiß, dass meine Familie und ich viele Höhen und Tiefen erlebt haben, aber am Ende des Tages ist meine Familie das größte Geschenk, das ich je bekommen habe. Ich fange gleich an zu weinen."

In ihrer Nachricht blickte Milania auch auf die vergangenen Monate zurück. Der zurückliegende Sommer habe sie zudem gelehrt, andere Menschen nicht vorschnell nach dem zu beurteilen, was man über sie sieht oder hört. Außerdem habe sie erkannt, dass das Leben mit Opfern verbunden sei. Empathie bezeichnete sie als einen besonders wichtigen Teil ihres Wesens. Wenn sie einen Menschen liebe, wolle sie für ihn "Berge versetzen". Zugleich nähmen sie die Gefühle ihrer Freunde und Angehörigen intensiv mit, und sie sei ihnen bedingungslos loyal. Auf Instagram appellierte sie deshalb: "Am Ende des Tages ist es wirklich etwas Schönes, Mitgefühl für andere Menschen zu haben." Viele würden schwere Dinge erleben, ohne diese öffentlich zu machen. "Diese Welt ist sehr grausam, und viele Menschen machen sehr viel durch", betonte sie. Unter ihrem ersten Beitrag hatten ihr unter anderem ihre Schwester Gia Giudice, ihre Tante Melissa Gorga und ihre Mutter Teresa Mut zugesprochen.

Die psychischen Belastungen treffen Milania in einer ohnehin schweren Zeit. Im Juli starb ihre beste Freundin Victoria Zardoya im Alter von 20 Jahren. Die junge Frau erlag den Folgen einer traumatischen Hirnverletzung, die sie sich bei einem Sturz am Fort Dade in Florida zugezogen hatte. Für Schlagzeilen hatte zuletzt zudem das Verhältnis zwischen Milania und ihrer Mutter gesorgt: Am Flughafen von Tampa war es zu einem angespannten Wortwechsel zwischen Mutter und Tochter gekommen. Der Streit rückte in den sozialen Medien schnell in den Fokus. Nur wenige Tage später schlug Milania jedoch versöhnliche Töne an. In einer Instagram-Story entschuldigte sie sich bei ihrer Mutter und machte deutlich, wie sehr sie Teresa und deren Erziehung inzwischen zu schätzen weiß. Die "The Real Housewives of New Jersey"-Bekanntheit selbst hatte im Zusammenhang mit dem Vorfall öffentlich um Mitgefühl und Freundlichkeit gebeten.

Anzeige Anzeige

Instagram / milania.ggiudice Milania Giudice, Tochter von Teresa Giudice

Anzeige Anzeige

Instagram / milania.ggiudice Milania Giudice, Tochter von Teresa Giudice

Anzeige Anzeige

Getty Images Teresa Giudice, TV-Bekanntheit