Zwischen Kinderbetreuung und beruflichen Verpflichtungen nehmen sich Miriam (36) und Felix Neureuther (42) ganz bewusst Zeit füreinander. Um im turbulenten Familienalltag auch mal ungestört Zweisamkeit genießen zu können, haben die ehemaligen Wintersportprofis ein gemeinsames Ritual entwickelt: Am liebsten geht es für die beiden schon früh am Morgen auf die Langlaufloipe. Warum ihnen diese gemeinsame Auszeit so wichtig ist, verriet die frühere Biathletin vor einigen Wochen bei einem Interview mit Bunte im Thermomix-Studio in München: "Wir haben vier Kinder und bei uns ist immer Trubel. Wir beide sind viel unterwegs. Dann ist es einfach schön, wenn man zu zweit nebeneinander eine Stunde Langlaufen kann und sich einfach mal in Ruhe unterhält." Auf diese Weise verbinden Miriam und Felix ihre Leidenschaft für den Wintersport mit wertvoller Zeit als Paar.

Gelegentlich wird aus der sportlichen Auszeit zu zweit allerdings auch ein Familienausflug, bei dem die Kinder ihre Eltern auf die Loipe begleiten. Hin und wieder schnallt sich Miriam aber auch ganz allein die Langlaufski an, um zur Ruhe zu kommen und ihren Gedanken nachzuhängen. Anlass für das Gespräch war ihr neues Familienbuch "Tannenduft und Glitzerschnee. Ein Winter- und Weihnachtsbuch für die ganze Familie", das sie gemeinsam mit der Illustratorin Sabine Straub veröffentlicht hat. Gerade in der Vorweihnachtszeit geht es im Hause Neureuther in Garmisch-Partenkirchen besonders lebhaft zu. Mit ihren Töchtern Matilda und Lotta sowie ihren Söhnen Leo und Mats sei der Alltag laut und wild, wie Miriam schilderte. Umso wichtiger ist es den beiden, sich zwischen den zahlreichen familiären Verpflichtungen auch als Liebespaar nicht aus den Augen zu verlieren.

Selbst in der Nacht kommen Miriam und Felix nur selten zur Ruhe, denn ihre Kinder schlüpfen beinahe jede Nacht zu ihnen ins Bett. Wenn es dem ehemaligen Skirennläufer dort zu eng wird, weicht er gelegentlich ins Gästezimmer aus. Für Miriam kommt diese Möglichkeit hingegen kaum infrage, da ihr Nachwuchs ihr einfach folgen würde. Ihren Ursprung nahm die Liebesgeschichte der beiden vor rund 13 Jahren in einer Rehaklinik in Garmisch-Partenkirchen, wo sich ihre Wege kreuzten, nachdem beide verletzungsbedingt eine sportliche Pause einlegen mussten. Während Felix damals noch als Skirennläufer im Weltcup antrat, feierte Miriam Erfolge als Biathletin. Auch wenn die beiden ihre Profikarrieren inzwischen beendet haben, ist die gemeinsame Leidenschaft für den Wintersport bis heute ein fester Bestandteil ihres Lebens geblieben.

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Getty Images Felix und Miriam Neureuther im November 2023

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Imago Felix Neureuther und Miriam Neureuther beim Ludwig Erhard Gipfel 2024 auf Gut Kaltenbrunn am Tegernsee

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