Jonathan Frakes (74) hat das erste Mal öffentlich ausgiebig über seine Blasenkrebserkrankung gesprochen. Das erste Warnzeichen bemerkte der "Star Trek: The Next Generation"-Darsteller während einer Reise nach Phoenix: Sein Urin war plötzlich rosa gefärbt, obwohl er keine Schmerzen hatte. In seinem gemeinsam mit Costar Brent Spiner moderierten Podcast "Dropping Names with Brent and Jonny" blickte Jonathan auf den Schreckmoment zurück: "Mein Urin war rosa. Ich war beunruhigt." Zunächst suchte der Schauspieler noch nach einer harmloseren Erklärung und dachte etwa an Rote Bete. Dann bemerkte er jedoch, dass er diese seit sechs Jahren nicht gegessen hatte. Wenige Tage nach einer Fanconvention folgte eine Blasenspiegelung. Die anschließende Untersuchung des entnommenen Gewebes brachte schließlich die Diagnose: Es handelte sich um einen hochgradigen, nicht muskelinvasiven Blasenkrebs.

Jonathans Urologe Dr. Ram Narayanan ordnete das Symptom im Podcast als sogenannte schmerzlose Makrohämaturie ein. Damit ist Blut im Urin gemeint, das ohne Schmerzen mit bloßem Auge zu erkennen ist. Der Mediziner machte deutlich, dass mit diesem Symptom nicht zu spaßen ist: "Wenn es schmerzloses Blut ist, das man mit eigenen Augen sieht, ist das immer ein Warnsignal." Bereits drei Tage nach der ersten Blasenspiegelung wurde Jonathan operiert. Weil der Krebs frühzeitig entdeckt worden war, hatte er die tieferen Muskelschichten der Blase noch nicht erreicht. Der Arzt habe ihm nach dem Eingriff erklärt: "Ich glaube, wir haben alles erwischt." Um das Risiko eines Rückfalls zu senken, bekam der Schauspieler anschließend sechs Wochen lang Medikamente direkt in die Blase.

Bei den Untersuchungen stieß der Arzt zudem auf eine stark vergrößerte Prostata. Der Schauspieler gab den scherzhaft formulierten Befund seines Arztes wieder: "Als ich schon einmal drin war, bemerkte ich, dass Ihre Prostata so groß wie eine Kleinstadt ist." Die Vergrößerung zwang seine Blasenmuskulatur zu zusätzlicher Arbeit und hätte langfristig sogar ein Blasenversagen verursachen können. Weitere Untersuchungen schloßen Prostatakrebs aus. Durch einen einzigen kleinen Schnitt entfernte der Urologe rund 135 Gramm des blockierenden Gewebes. Danach verschwanden Jonathans Beschwerden, und er konnte seine täglich eingenommenen Prostatamedikamente absetzen. Nicht nur Jonathan hatte eine schwere Krebsdiagnose verkraften müssen. Auch "Star Trek"-Kollege William Shatner (95) hatte eine solche Erfahrung öffentlich gemacht.

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Getty Images Jonathan Frakes, Moderator

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Getty Images Jonathan Frakes, Moderator

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