Russell Brand (51) sitzt hinter Gittern, doch einige seiner weiblichen Fans wollen das nicht richtig hinnehmen. Der Schauspieler wurde wegen Vergewaltigung und sexueller Übergriffe verurteilt. Trotzdem stellen sich mehrere Frauen weiterhin öffentlich auf seine Seite. Sie erkennen das Urteil nicht an und verlangen, dass er freikommt. Eine von ihnen ist Comedienne Samantha Pressdee. Wie sie The Sun erzählte, begegnete sie Russell 2006 in einem Pub im Londoner Stadtteil Camden und verbrachte danach eine Nacht mit ihm. Als sie es sich mit dem Sex anders überlegt habe, habe er ihre Entscheidung direkt akzeptiert. "Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass er die Zustimmung respektiert", betonte Samantha in diesem Kontext. Auch an den Beweisen gegen den Briten äußerte sie Zweifel. Jedoch gab sie zu, selbst nicht beim Prozess gewesen zu sein. Die Beweise, die dort vorgelegt wurden, habe sie deshalb auch nicht gehört.

Andere Unterstützerinnen gehen sogar noch weiter und verbreiten Verschwörungstheorien. Ihrer Ansicht nach wurde Russell wegen seiner politischen Haltung und seiner Kritik an mächtigen Institutionen ganz gezielt mundtot gemacht. Eine 75-Jährige konnte den Entertainer früher nicht leiden. Seit er sich dem Christentum zugewandt hat, sieht sie das aber anders. Gegenüber The Sun meinte sie: "Ich denke, das Establishment statuiert an ihm ein Exempel. Ich glaube wirklich, dass man ihm wegen seiner politischen Ansichten etwas angehängt hat." Eine weitere anonyme Anhängerin in ihren Zwanzigern nennt ihn einen "politischen Gefangenen". Sie glaubt, er sitze eher wegen seiner öffentlichen Äußerungen als wegen der Sexualdelikte hinter Gittern. Unter dem Motto "Free Russell Brand" wird weiter für seine Freilassung geworben. Eine Petition gegen das Urteil kam Berichten zufolge kürzlich auf fast 30.000 Unterschriften. Sogar Russells Wellnessfirma verkauft Kleidung mit passenden Slogans. Psychologin Danielle Hague erklärte dem Blatt, dahinter könne kognitive Dissonanz stecken: Wer Russell sehr lange vertraut habe, könne den Widerspruch zwischen seinem bisherigen Bild und dem Schuldspruch durch den Glauben an eine Verschwörung auflösen.

Auch Russells Ehefrau Laura Gallacher (39) steht weiterhin öffentlich zu ihm. In der religiösen Sendung des Paares "Sunday Service with the Brands" liest sie beispielsweise unterstützende Nachrichten von Zuschauern vor. In der Folge vom vergangenen Sonntag wurde sie bereits dazu ermutigt, durchzuhalten und ihrem Mann den Rücken zu stärken. Laura kündigte an, sich in Zukunft an die Kommunikationsregeln des Gefängnisses zu halten. Außerdem betonte sie, dass sie weiter hinter ihrer Familie stehe. Eine Jury hatte Russell zuvor wegen einer Vergewaltigung und dreier sexueller Übergriffe schuldig gesprochen. Laut Urteil hatte er die Taten zwischen 2004 und 2009 an mehreren Frauen begangen. Das Southwark Crown Court in London verhängte daraufhin eine Haftstrafe von zehn Jahren und sechs Monaten gegen ihn. Russell selbst hatte sämtliche Vorwürfe bestritten und auf nicht schuldig plädiert.

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Getty Images Russell Brand verlässt den Southwark Crown Court in London

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Imago Russell Brand verlässt mit seiner Ehefrau Laura Gallacher das Southwark Crown Court in London, 4. November 2026

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