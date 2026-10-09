Nächster Haftbefehl gegen Jimi Blue Ochsenknecht liegt vor

Erneut muss sich Jimi Blue Ochsenknecht (34) mit der Justiz auseinandersetzen: Gegen den Schauspieler liegt in einer zivilrechtlichen Zwangsvollstreckungssache des Amtsgerichts Hannover vor. Wie ein Sprecher des Gerichts gegenüber Bild bestätigte, wurde dieser bereits im Sommer ausgestellt und ist nach wie vor gültig. "Das Amtsgericht Hannover hat am 20. August 2026 einen Haftbefehl erlassen, der auch weiterhin Bestand hat", hieß es in der Mitteilung. Hintergrund sind angeblich offene Forderungen in Höhe von rund 7.000 Euro. Dabei geht es um die Rechnung einer Berliner Zahnarztpraxis – der dazugehörige Vollstreckungstitel stammt sogar schon aus dem Jahr 2021. Offenbar hat Jimi diese Rechnung nicht bezahlt. Nun soll Jimi detailliert darlegen, wie es um seine Finanzen steht und welche Vermögenswerte er besitzt. Zu dem dafür vorgesehenen Termin erschien der Realitystar allerdings nicht, obwohl er laut Gericht ordnungsgemäß geladen worden war. Strafrechtliche Vorwürfe gegen Jimi stehen nicht im Raum.

"Es handelt sich um einen Haftbefehl zur Erzwingung der Abgabe der Vermögensauskunft. Hintergrund ist, dass der Schuldner zu dem für die Abgabe der Vermögensauskunft bestimmten Termin trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht erschienen ist", erklärte der Gerichtssprecher gegenüber dem Blatt weiter. Mit einer solchen Auskunft sollen Gläubiger erfahren, über welche finanziellen Mittel ein Schuldner verfügt und welche Werte zur Begleichung der Forderung herangezogen werden könnten. Konkret bedeutet das: Ein Gerichtsvollzieher könnte den Schauspieler aufgrund des bestehenden Haftbefehls festnehmen. Eine mögliche Haft wäre jedoch lediglich ein Zwangsmittel und würde enden, sobald Jimi die verlangten Angaben macht. Die vermeintlichen Schulden von rund 7.000 Euro wären damit laut Gericht allerdings nicht beglichen, sondern bestünden weiterhin. Ob und wann der Schauspieler die Vermögensauskunft nachholen will, ist bislang nicht bekannt. Auf eine Anfrage von Promiflash äußerte er sich weder zu dem Haftbefehl noch zu den offenen Forderungen.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine unbezahlte Rechnung für Jimi Blue juristische Folgen hat. Rund vier Jahre lang wartete Hotelier Willi Steindl auf 13.827 Euro – so viel soll für eine Geburtstagsfeier des Schauspielers im Jahr 2021 im Hotel Sonne in Kirchberg offen geblieben sein. Am 25. Juni 2025 wurde Jimi Blue schließlich am Hamburger Flughafen festgenommen und im Anschluss nach Österreich ausgeliefert. Seine Ex-Freundin Yeliz Koc (32), mit der er eine gemeinsame Tochter hat, beglich die ausstehende Hotelrechnung später. Beendet war das Strafverfahren damit allerdings nicht: Das Landesgericht Innsbruck sprach den Schauspieler am 1. Oktober 2026 des schweren Betrugs schuldig und verhängte eine Geldstrafe von 34.500 Euro. Rechtskräftig abgeschlossen ist dieser Fall offenbar noch nicht: Wie unter anderem "Brisant" berichtete, geht Jimi gegen die Entscheidung vor.

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Sky / B 28 Jimi Blue Ochsenknecht in "Diese Ochsenknechts" 2026

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Imago Jimi Blue Ochsenknecht beim Fotocall zum Start der 2. Staffel von "Yeliz & Jimi – We are Family?", September 2026

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