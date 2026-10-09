Octavia Spencer erhielt unerwartet Typ-2-Diabetes-Diagnose

Octavia Spencer (56) lebt bereits seit mehreren Jahrzehnten mit Typ-2-Diabetes – doch von ihrer Erkrankung erfuhr die Schauspielerin eher durch Zufall. Wie sie nun gegenüber Prevention erzählte, stand vor den Dreharbeiten zu einem ihrer Projekte eine routinemäßige Untersuchung an, die aus Versicherungsgründen notwendig war. Dabei kam der Befund ans Licht, mit dem sie überhaupt nicht gerechnet hatte. Ihre Gesundheit habe zu jener Zeit schlichtweg keine große Rolle in ihrem Leben gespielt, gab die Oscarpreisträgerin zu. Nach der Diagnose galt es zunächst, den deutlich erhöhten Langzeitblutzuckerwert A1C in den Griff zu bekommen und auf ein normales Niveau zu senken. Genau darin liege allerdings die Tücke der Erkrankung, erklärte sie gegenüber Prevention: "Man fühlt sich nicht immer schlecht, wenn der A1C-Wert hoch ist. Es gibt keine Schmerzen."

Octavia brachte damals fast 300 Pfund, also rund 136 Kilogramm, auf die Waage, spürbare Beschwerden hatte sie jedoch keine. "Ja, es war ein Schock. Aber ich wog auch fast 300 Pfund. Ich bin ein Mädchen aus den Südstaaten – ich bin in Alabama aufgewachsen", schilderte sie dem Magazin. Und weiter: "Zu diesem Zeitpunkt hatte ich keine gesundheitlichen Probleme, die ich spüren konnte. Ich war sehr übergewichtig, aber ich fühlte mich gut – und das kann eine gefährliche Kombination sein." Heute geht die Darstellerin laut OK! anders mit dem Thema um. Sie behält ihre Werte im Blick, lässt sämtliche empfohlenen Untersuchungen durchführen und möchte so ein vollständiges Bild ihres Zustands bekommen. Wichtig ist Octavia zudem, eine medizinische Betreuung zu finden, bei der sie sich mit ihren Sorgen aufgehoben fühlt. "Ich musste mich nach dem Arzt umsehen, der mit meiner Hysterie umgehen würde, weil ich nicht ständig nervös sein kann", berichtete sie dem Magazin.

Zu ihrer Vorsorge zählen unter anderem sogenannte uACR-Urintests, mit denen sich mögliche Nierenprobleme frühzeitig erkennen lassen. Selbst grenzwertige oder ernste Ergebnisse seien aus ihrer Sicht wertvoll, da Betroffene dann ihr Verhalten anpassen und Behandlungsmöglichkeiten in Anspruch nehmen könnten. Gemeinsam mit Sofía Vergara engagierte sich die Schauspielerin deshalb für eine Kampagne von Detect the SOS, die über genau diese Tests aufklärt. Dass sie bei dem Projekt mitwirkte, begründete sie mit ihrem eigenen Werdegang: "Das ist meine Geschichte. Und ich möchte, dass so viele Menschen wie möglich diese Geschichte hören." Auch auf eine ausgewogene Ernährung und regelmäßige Bewegung achtet sie – wenn auch nicht immer perfekt, wie sie offen einräumte: "Bin ich bei all dem zu 100 Prozent konsequent? Nein. Könnte ich es besser machen? Ich könnte es viel besser machen."

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Getty Images Octavia Spencer, Schauspielerin

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Frazer Harrison/Getty Images Octavia Spencer bei den Oscars 2018

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Alberto E. Rodriguez/Getty Images 633241786