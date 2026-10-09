Zwangsversteigerung gestoppt: Capital Bra kann aufatmen

Capital Bra (31) kann seine beiden Villen im brandenburgischen Kleinmachnow vorerst behalten. Die für Mittwoch, den 7. Oktober, beim Amtsgericht Potsdam angesetzte Zwangsversteigerung wurde kurzfristig gestoppt. Ein Gutachter hatte den gemeinsamen Verkehrswert der beiden Immobilien auf 2,58 Millionen Euro beziffert. Mit dem Erlös sollten offene Forderungen einer Berliner Firma beglichen werden. Bei dem Gläubiger soll es sich laut Bild um die Zwischen Capital GmbH & Co. KG handeln. Nun stellte Manager Drilon Cocaj klar, dass der Rapper die geforderte Summe von rund zwei Millionen Euro inzwischen vollständig gezahlt habe. Der Musiker selbst hat sich bislang nicht öffentlich zu der gestoppten Versteigerung oder zur Begleichung der Forderungen geäußert.

Ganz endgültig klingt die Mitteilung des Gerichts allerdings noch nicht. Der Gläubiger habe die "einstweilige Einstellung des Zwangsversteigerungsverfahrens bewilligt", erklärte ein Sprecher des Amtsgerichts Potsdam. Er fügte hinzu: "Ob es zu einem erneuten Versteigerungstermin kommt, ist ungewiss." Sein Manager stellt die Lage jedoch eindeutig dar: "Capital Bra hat seine finanziellen Verpflichtungen gegenüber dem Gläubiger in Höhe von rund zwei Millionen Euro vollständig beglichen." Zudem betonte er: "Beide Immobilien befinden sich weiterhin in seinem Besitz und sind vollständig lastenfrei." Für ihn sei die Angelegenheit damit beendet. Die Gläubigerfirma habe bis jetzt kein Statement abgegeben. Während eine Immobilie leer steht, leben in der zweiten Villa angeblich Angehörige des Musikers.

Das inzwischen unbewohnte Gebäude war bereits zuvor Schauplatz eines erschreckenden Vorfalls: Vor zwei Jahren wurden der Musiker und seine Familie dort Opfer eines Brandanschlags. Erst vor Kurzem gelangten zudem Einzelheiten aus einer Anzeige vom Oktober 2019 an die Öffentlichkeit. Damals hatte sich Capital Bra wegen mutmaßlicher Schutzgelderpressung an die Polizei gewandt und angegeben, um sein Leben zu fürchten. Aber auch der Zugriff auf sein Eigentum ist für den Musiker nicht neu. Im September 2024 versteigerte der Zoll einige Wertgegenstände von ihm. Diese waren zuvor wegen offener Steuerschulden beschlagnahmt worden. Abseits davon steht beruflich für Capital Bra derweil bereits das nächste Projekt an: Für Januar 2027 ist ein neues gemeinsames Album mit Rapper Samra (31) angekündigt.

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ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Capital Bra, Rapper

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Instagram / charlynbalovatskyy Charlyn und Capital Bra, Juni 2026

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Bieber, Tamara / ActionPress Rapper Capital Bra und Samra