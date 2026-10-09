Streit um Babypläne: Ist Charlotte Casiraghi wieder Single?

Charlotte Casiraghi (40) und der französische Schriftsteller Nicolas Mathieu sollen nach rund zwei Jahren Beziehung getrennte Wege gehen. Wie unter anderem Voici berichtet, ist die Monegassin bereits seit Ende des Sommers wieder solo. Hinter dem angeblichen Liebes-Aus könnten dem Magazin zufolge vor allem unterschiedliche Vorstellungen von der gemeinsamen Zukunft stecken. Besonders beim Thema Familienplanung sollen sich die beiden demnach nicht einig geworden sein. Charlotte soll sich ein gemeinsames Baby mit Nicolas gewünscht haben, der Autor habe ihre Pläne für weiteren Nachwuchs jedoch angeblich nicht geteilt. Diese Meinungsverschiedenheit soll die Beziehung so stark belastet haben, dass es zur Trennung kam. Offiziell bestätigt ist bislang jedoch nichts: Weder die Tochter von Prinzessin Caroline von Hannover (69) noch der Schriftsteller haben sich bisher zu den Trennungsgerüchten geäußert.

Charlotte ist bereits zweifache Mutter. Ihr Sohn Raphaël stammt aus ihrer früheren Beziehung mit dem Komiker Gad Elmaleh (55), ihr Sohn Balthazar aus ihrer inzwischen gescheiterten Ehe mit dem Filmproduzenten Dimitri Rassam. Auch Nicolas hatte schon vor seiner Beziehung mit der Tochter von Prinzessin Caroline eine Familie gegründet. Aus einer früheren Partnerschaft bringt er seinen Sohn Oscar mit. Dem Magazin zufolge wollte Nicolas seine Familie nicht um ein weiteres Kind vergrößern. Neben der Frage nach den angeblichen Babyplänen bleibt bei einem möglichen Liebes-Aus noch etwas anderes ungeklärt: Charlotte und Nicolas hatten während ihrer gemeinsamen Zeit den Dackel Pepito adoptiert. Wer den Vierbeiner nach der bislang unbestätigten Trennung bei sich behält, ist bislang nicht bekannt. Auch dazu haben sich die beiden öffentlich nicht geäußert.

Die ersten Liebesgerüchte um Charlotte und Nicolas waren im Frühjahr 2024 aufgekommen. Kurz zuvor war ihre Trennung von Dimitri bekannt geworden. Im April 2025 heizte ein gemeinsamer Auftritt bei einer offiziellen Veranstaltung die Spekulationen um eine Beziehung weiter an. Die beiden besuchten ein Achtelfinale des Tennisturniers "Masters 1000" und nahmen zusammen auf der Tribüne Platz. Mit dabei war auch Nicolas' Sohn Oscar. Der Schriftsteller begleitete die Fürstenfamilie außerdem zum Grand Prix in Monaco. Große Liebesbekundungen vor Kameras oder gemeinsame Interviews gab es von dem Paar jedoch nie. Charlotte hält ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Nun sollen sie und Nicolas ihre Beziehung nach etwa zwei Jahren wieder beendet haben. Auch hierzu hat sich die Monegassin bislang nicht öffentlich geäußert.

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Getty Images Charlotte Casiraghi, 2023

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Getty Images Nicolas Mathieu, Schriftsteller

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Getty Images Balthazar, Charlotte Casiraghi und Raphael im November 2024