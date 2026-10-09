Serie: Netflix legt Teenie-Hit "Frontalknutschen" neu auf

Der britische Teenie-Kult "Frontalknutschen" könnte schon bald ein Comeback feiern – diesmal allerdings nicht im Kino, sondern beim Streamingriesen Netflix. Wie Variety berichtet, hat der Dienst eine Pilotfolge zu "Angus, Thongs and Full-Frontal Snogging", mit dem deutschen Titel "Frontalknutschen", in Auftrag gegeben. Die Neuauflage soll Louise Rennisons Jugendbuchreihe rund um die Teenagerin Georgia Nicolson erneut auf den Bildschirm bringen. Für das Projekt sind die Produktionsfirmen Fifth Season und Rise Films verantwortlich, gedreht werden soll im Vereinigten Königreich. Fans sollten ihre Erwartungen allerdings noch etwas zurückhalten: Bislang handelt es sich ausdrücklich nur um einen Piloten und nicht um eine komplett bestellte Serie. Ob daraus tatsächlich eine Netflix-Serie wird, entscheidet sich erst zu einem späteren Zeitpunkt.

Hinter den Kulissen steht das Team für den Piloten bereits fest: Das Drehbuch stammt von Monica Heisey, Regie führt Jim O'Hanlon. Sam Leifer ist für Rise Films als ausführender Produzent beteiligt, Jon Jennings übernimmt die Produktion und Rachel Sheridan das Casting. Inhaltlich dreht sich alles um die britische Teenagerin Georgia, die kurz vor ihrem 15. Geburtstag mit den typischen Herausforderungen des Erwachsenwerdens kämpft: Freundschaften, Familienchaos und vor allem der Wunsch nach dem perfekten Kuss. Als der neue Mitschüler Robbie auftaucht, der außerdem in der Band Stiff Dylans spielt, ist es um Georgia geschehen. Dummerweise ist ihr Schwarm bereits mit ihrer Rivalin Lindsay liiert. Bei ihren chaotischen Versuchen, Robbie für sich zu gewinnen, bekommt Georgia Unterstützung von ihrer Clique, ihren Eltern und ihrem Kater Angus.

Für Louises Bücher wäre es nach dem Kinofilm von 2008 die zweite Adaption. Die Filmversion von "Frontalknutschen" basierte auf den ersten beiden Bänden der Reihe "Die Bekenntnisse der Georgia Nicolson" und wurde von Gurinder Chadha geschrieben und inszeniert, die auch für "Kick It Like Beckham" verantwortlich war. Die Hauptrolle übernahm damals Georgia Groome, während Aaron Taylor-Johnson (36) als Georgias Schwarm Robbie zu sehen war. Kimberley Nixon (41) spielte ihre Leinwandrivalin Lindsay und machte Georgia das Leben schwer. Abseits der Kamera scheint zwischen den beiden Darstellerinnen allerdings kein böses Blut zu herrschen: Rund 15 Jahre nach dem Kinostart feierten die ehemaligen Kolleginnen 2023 eine kleine Reunion. Ob Darsteller aus dem Originalfilm auch in der möglichen Neuauflage eine Rolle übernehmen könnten, geht aus den bisherigen Informationen nicht hervor. Auch zur Besetzung des Piloten gibt es bislang keine Angaben.

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Imago Eleanor Tomlinson, Georgia Henshaw, Manjeeven Grewal und Georgia Groome in "Frontalknutschen" (2008)

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Imago Aaron Johnson als Robbie und Georgia Groome als Georgia Nicolson in "Frontalknutschen" (2008)

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Getty Images Georgia Groome, Schauspielerin

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