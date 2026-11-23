Nach dem Eklat in Leipzig meldet sich Menowin Fröhlich (39) zu Wort. Einen Tag nach seinem eskalierten Auftritt beim Live-Podcast "Patchwork Boys" von Oliver Pocher (48) und Pietro Lombardi (34) wandte sich der Musiker am Sonntag auf Instagram an seine Follower. Dort machte er deutlich, dass er eigentlich mit ganz anderen Absichten zu der Veranstaltung gekommen sei: "Ich bin dort wirklich hingekommen, um Frieden zu schließen, um alte Sachen aus der Welt zu schaffen." Statt sich auszusprechen, gerieten die beiden vor laufendem Publikum jedoch heftig aneinander. Als Oliver mit einer derben Bemerkung auf Menowins Beziehung zu seiner Cousine abzielte, konterte der Sänger mit einer Beleidigung und verließ wenig später erst die Bühne und dann die gesamte Location. Ein besonders schmerzhafter Moment für Menowin: Sein ältester Sohn verfolgte den Eklat direkt aus dem Zuschauerraum mit und reiste kurz nach dem Abgang seines Vaters ebenfalls ab.

Bereits im Vorfeld hatte Oliver den Sänger den ganzen Abend über mit Spitzen gereizt. Immer wieder zielte er dabei auf Menowins einstige Finanz- und Gewichtsprobleme ab und machte sich zudem mehrfach über dessen Beziehung zu seiner Cousine lustig, aus der drei gemeinsame Kinder hervorgingen. Als Oliver schließlich sagte: "Vielleicht bums' ich auch noch mal meine Cousine", platzte Menowin der Kragen. "Das ist ein Fotzen-Move", schoss er im Live-Podcast zurück. Inzwischen sieht der Musiker seinen Ausbruch äußerst selbstkritisch: "Dass ich dann so reagiert hab, das ist einfach scheiße." Solche Ausdrücke passten nicht mehr zu ihm, erklärte er auf Instagram weiter: "Für mich war es ganz schlimm, überhaupt solche Worte auszusprechen, weil das nicht mehr meinem Wesen entspricht. Ich war vielleicht früher so, aber das ist überhaupt nicht mehr der Mensch, der ich sein will." Zwar wolle er seine Liebsten stets verteidigen, eine Rechtfertigung für Beleidigungen sei das aber nicht: "Natürlich schütze ich immer meine Familie, aber ich glaube nicht, dass man sich da oben hinstellen muss und Menschen dann auch noch beleidigen muss."

Zwischen Menowin und Oliver herrscht bereits seit Jahren Eiszeit. Im August hatte der Sänger den Comedian sogar dazu aufgefordert, ihn in die Show einzuladen, damit die beiden ihre Differenzen aus dem Weg räumen können. Nun möchte Menowin den Streit von seiner Seite aus beenden – allerdings verbunden mit einer klaren Bitte: "Ich möchte von meiner Seite aus sagen, dass ich diesem Menschen vergebe, und ihn bitten, meine Familie einfach nur aus diesen komischen Gags rauszulassen." Außerdem rief er dazu auf, beim Humor Grenzen einzuhalten: "Auf der anderen Seite appelliere ich daran, dass man nicht zulässt, dass Comedy, was wirklich was Schönes ist, in so eine Richtung geht." Oliver selbst ließ den Eklat bislang unkommentiert. Am Sonntag postete er lediglich ein Bild des Auftritts und richtete dankende Worte an das Leipziger Publikum. Ein Veröffentlichungstermin für die entsprechende Podcast-Ausgabe steht derzeit noch aus.

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Imago Menowin Fröhlich singt beim SchlagerOlymp 2026

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Imago Oliver Pocher beim Hannover 96 Renntag, Mai 2026

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