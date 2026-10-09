Spekulationen: Plant Meghan ein Yogageschäft in UK?

Herzogin Meghan (45) könnte nach ihrer Rückkehr ins Vereinigte Königreich beruflich einen ganz neuen Weg einschlagen. Medienberichten zufolge denkt Prinz Harrys (42) Frau darüber nach, ein eigenes Yoga- oder Wellnessgeschäft aufzubauen. Bestätigt hat sie konkrete Pläne bislang nicht. Die Überlegungen sollen gut einen Monat nach dem Umzug der Sussexes mit Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (5) entstanden sein. Statt eines klassischen Yogastudios wären laut einem Insider auch digitale Inhalte, Veranstaltungen, eigene Produkte oder Kooperationen denkbar. Marken- und Kulturexperte Nick Ede, der früher mit Meghan befreundet war, hält diesen Schritt aufgrund ihrer persönlichen Verbindung zum Yoga für glaubwürdig. Gegenüber Daily Express erklärte er: "Wenn Meghan in Großbritannien ein Yoga- oder Wellnessgeschäft gründen würde, könnte das meiner Meinung nach tatsächlich einer ihrer bisher authentischsten geschäftlichen Schritte sein."

Yoga gehöre schon seit Jahrzehnten zu Meghans Leben und sei nicht erst durch den aktuellen Wellnesstrend für sie interessant geworden, betonte Nick weiter. Auch ihre Mutter Doria Ragland unterrichtete Yoga – eine Vorgeschichte, die aus Markensicht besonders wertvoll sei. Zu einem vorsichtigen Start rät der Experte trotzdem: "Mein Rat wäre: klein anfangen, es nicht übermäßig aufbauschen und inklusiv sein. Das Klügste, was sie tun könnte, wäre, das Geschäft weniger um Meghan und mehr darum aufzubauen, was sie für andere schaffen kann." Gelinge ihr diese Balance, könne Yoga zu einem glaubwürdigen neuen Kapitel für sie in Großbritannien werden. Ein Insider von RadarOnline verwies zudem auf den großen britischen Wellnessmarkt. Das Angebot könne hochwertig positioniert werden, solle dabei aber einladend und zugänglich bleiben. Seit ihrer Rückkehr absolvierte Meghan noch keinen offiziellen öffentlichen Auftritt. Stattdessen traf sie Freunde, besuchte mit Harry Pubs und nahm Pilateskurse im Soho Farmhouse. Beruflich arbeitet sie weiterhin an ihrer Lifestylemarke As Ever, deren Produkte bislang nur in den USA erhältlich sind. Für die Weihnachtssaison 2026 kam dort unter anderem ein Luxusadventskalender ins Sortiment.

Rund sechs Jahre zuvor waren Meghan und Harry als Senior Royals zurückgetreten und in die USA gezogen – nun bauen sie sich mit ihren beiden Kindern erneut ein Leben in Großbritannien auf. Hinter den Kulissen soll für die Herzogin derzeit vor allem zählen, dass ihre Kinder Archie und Lilibet gut ankommen. Archie und Lilibet gewöhnen sich demnach aktuell an eine neue Schule und das Leben in ihrer neuen Umgebung. Royalexperte Omid Scobie beschrieb die gegenwärtige Lebensphase des Paares zuletzt als stark von der gemeinsamen Elternrolle und von beruflichen Vorhaben unabhängig vom britischen Königshaus geprägt. Ein mögliches Yoga- und Wellnessprojekt würde zugleich an Meghans eigene Geschichte anknüpfen. Ihre Mutter Doria soll ihrer Tochter diese Beschäftigung schon früh nähergebracht haben. Ob Meghan daraus tatsächlich ein neues Geschäft in Großbritannien macht, bleibt vorerst offen.

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Getty Images Herzogin Meghan besucht das Mental-Health-Programm Batyr an der Swinburne University in Melbourne

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Getty Images Herzogin Meghan beim Besuch des Royal Children's Hospital in Melbourne

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Getty Images Herzogin Meghan mit ihrer Mutter Doria Ragland im Mai 2018