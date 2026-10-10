Bella Thorne sorgt im Bikini für wilde Ozempic-Spekulationen

Bella Thorne (29) hat ihren 29. Geburtstag am 8. Oktober mit einer Bilderstrecke gefeiert. Auf Instagram veröffentlichte die Schauspielerin eine ganze Fotoreihe, bei der vor allem eine Aufnahme sofort ins Auge springt: Darauf kniet sie in einem grünen Leopardenbikini vor einem Couchtisch, stützt die Arme darauf ab und blickt direkt in die Kamera. Der frühere Disneystar präsentiert sich auf den Aufnahmen deutlich schlanker als noch auf älteren Bildern. Und genau das sorgte in den Kommentarspalten für Gesprächsstoff: Einige Fans stellten Vermutungen an, ob das Abnehmmedikament Ozempic im Spiel sein könnte. Belege dafür gibt es allerdings keine – Bella selbst hat nie angegeben, das Mittel zu verwenden.

Schon zuvor war ihre Figur zum Thema geworden. Nach jüngeren Aufnahmen, auf denen die Schauspielerin ein lilafarbenes Kleid trug, diskutierten Nutzer auf Reddit über ihren Gewichtsverlust. "Ozempic vollbringt Gottes Werk; ich hoffe, sie wird nicht zu dünn", wurde dort unter anderem kommentiert. Eine Bestätigung gibt es dafür jedoch nicht: Die Behauptung bleibt reine Fanspekulation. Das öffentliche Interesse an Bellas Körper ist nicht neu. Ende 2025 sah sich die Sängerin während eines Urlaubs in Mexiko mit unschönen Kommentaren zu ihrer damals etwas kurvigeren Figur konfrontiert. Zuvor hatte umgekehrt eine besonders schlanke Erscheinung für besorgte Reaktionen gesorgt. Allem Anschein nach kann sie es den Menschen im Netz wohl nicht recht machen.

Die Unternehmerin selbst sprach bereits 2019 offen über das Thema. Damals erzählte sie ihren Followern, dass sie nach einer Phase des Gewichtsverlusts wieder zugenommen habe und sich damit wohlfühle. "Ich fühle mich gut, aber ich habe das Gefühl, dass ich wieder ins Fitnessstudio gehen muss, damit ich insgesamt gesünder sein kann", schrieb sie in den sozialen Medien. Vor Kurzem schlug Bella Thorne in einem ganz anderen Zusammenhang ernstere Töne an. Im Podcast "Call Her Daddy" sprach sie offen darüber, wie widersprüchlich ihre Kindheit im Rampenlicht gewesen sei. Die Schauspielerin machte klar, wie sehr dieser Druck sie geprägt habe.

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Getty Images Bella Thorne, Schauspielerin

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Instagram / bellathorne Bella Thorne begeistert im Spitzen-BH

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Instagram / bellathorne Bella Thorne mit Kater Frankie, Dezember 2025