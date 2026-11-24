Parker Posey (58) erlebt derzeit einen späten Aufschwung ihrer Karriere. Nach rund zwei Jahrzehnten mit beruflichen Rückschlägen verschaffte ihr die Rolle der Victoria Ratliff in der dritten Staffel von The White Lotus endlich größere Aufmerksamkeit beim Publikum. Ihr Auftritt in der Erfolgsserie wurde im Netz mit zahlreichen Memes gefeiert und brachte ihr zudem die zweite Emmy-Nominierung ihrer Laufbahn ein. Im Gespräch mit Vanity Fair in Los Angeles blickte die Schauspielerin nun auf den plötzlichen Rummel zurück. Das neue Interesse beschränkt sich dabei längst nicht auf ihre aktuellen Projekte, sondern umfasst ihre gesamte, mittlerweile 35-jährige Karriere in Film und Fernsehen. Auch ihr persönliches Umfeld habe den Erfolg mit großer Freude aufgenommen. "Meine Freunde und meine Familie waren erleichtert. Sie waren so glücklich. Und dann hörte ich von anderen Leuten: 'Du hast das verdient und wirklich hart gearbeitet.'"

Dabei war Parkers Karriere keineswegs immer einfach. In den 1990er-Jahren gehörte sie zu den prägenden Gesichtern des US-amerikanischen Independent-Kinos und blieb auch danach regelmäßig in Film und Fernsehen präsent. Dennoch musste sie sich nach eigenen Angaben immer wieder um gute Rollen bemühen, die auch angemessen bezahlt wurden. "Meine Familie und meine Freunde haben gesehen, wie ich gut 20 Jahre lang gekämpft habe", erzählte sie Vanity Fair. Doch eigentlich dauerte dieser Kampf schon viel länger an, wie Parker anschließend klarstellte: "Ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass es schon immer ein Kampf gewesen ist." Mit zunehmendem Alter seien die Rollenangebote weniger geworden. Einen Grund dafür sieht Parker auch in ihrem Status als ältere Frau in Hollywood. Trotzdem nahm sie weiterhin Projekte an, die ihr künstlerisch wichtig waren, selbst wenn sie finanziell kaum etwas einbrachten. Wie sehr sich das bemerkbar machte, zeigte sich 2018: Ihre Autobiografie "You're on an Airplane" verfasste sie auch aus finanzieller Not heraus. "Mir ging das Geld aus. Ich musste meine Wohnung verkaufen", gestand sie. Zwar sei sie damals nicht völlig mittellos gewesen, ihre finanzielle Situation habe sich jedoch deutlich verschlechtert.

Ein neuer Abschnitt in Parkers Leben begann nach dem Tod ihres Vaters. Kurz darauf erhielt sie die Rolle der Staatsanwältin Freda Black in der Serie "The Staircase". Die Darstellung einer Frau aus den Südstaaten empfand sie zugleich als Hommage an die Familie ihres Vaters. Anschließend war sie im Film "Beau Is Afraid" und mit einem Gastauftritt in "Mr. & Mrs. Smith" zu sehen, der ihr ihre erste Emmy-Nominierung einbrachte. Mit "The White Lotus" folgte die zweite Nominierung, außerdem wuchs ihre Bekanntheit in den sozialen Medien. Während der Dreharbeiten in Bangkok begegnete sie auch Sam Rockwell (58) wieder, den sie bereits seit der gemeinsamen Arbeit am Film "Basquiat" von 1996 kennt. Durch ihn erfuhr sie von Martin McDonaghs Film "Wild Horse Nine", in dem die beiden erneut gemeinsam vor der Kamera standen und der auf den Filmfestspielen von Venedig seine Premiere feierte. Trotz aller beruflichen Herausforderungen betrachtet Parker ihre Tätigkeit nicht als gewöhnlichen Job: "Aber für mich ist es keine Arbeit, weil ich eine Künstlerin bin. Ich arbeite nicht, um Urlaub machen zu können. Und ist das nicht das Leben, das ich wollte?"

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Getty Images Parker Posey beim Red-Carpet-Screening von "Wild Horse Nine" bei den 83. Internationalen Filmfestspielen von Venedig am Lido

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Getty Images Parker Posey bei der New York Comic Con, 2019

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