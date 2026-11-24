Bei Miley Cyrus' (34) Hochzeit war es nicht Vater Billy Ray Cyrus (65), der sie zum Altar führte. Diese Aufgabe übernahm stattdessen ihre Mutter Tish Cyrus (59). Das persönliche Detail machte Tish am Montag selbst öffentlich, und zwar in einem Beitrag auf Instagram. Nur zwei Tage zuvor hatten die Sängerin und der Musiker Maxx Morando (28) sich das Jawort gegeben. Als Ort für ihre Trauung hatte sich das Paar am Samstag ein ganz besonderes Anwesen ausgesucht: das frühere Zuhause von Frank Sinatra in Palm Springs, Kalifornien. In ihrem Beitrag ließ Tish den emotionalen Moment noch einmal Revue passieren. Dabei machte die Produzentin deutlich, dass der gemeinsame Gang zum Altar für sie etwas ganz Besonderes war. Unter all den Erlebnissen, die sie bisher mit ihrer Tochter teilen durfte, nimmt dieser Augenblick für sie offenbar einen ganz eigenen Stellenwert ein. Ein echter Mama-Moment also, den sie nun mit der ganzen Welt teilte.

Billy Ray hatte sich noch am Tag nach der Hochzeit bedeckt gehalten. Auf die Frage, wer seine Tochter zum Altar begleitet hatte, ging der Countrysänger nicht näher ein und wich aus. Zu Spannungen soll Mileys Entscheidung für ihre Mutter allerdings nicht geführt haben. Insidern zufolge kam es während der Feierlichkeiten zu keinerlei Familiendrama. Im Gegenteil: Tish und Billy Ray sollen sich auf der Hochzeit ihrer Tochter gut verstanden haben. Beide Elternteile waren somit an Mileys großem Tag dabei und konnten das Glück ihrer Tochter gemeinsam miterleben. Nur bei der Zeremonie selbst übernahm eben Tish die besondere Rolle an der Seite der Braut. Für den Vater der Sängerin blieb dafür ein Platz in der ersten Reihe der Gratulanten.

Schon vor dem endgültigen Ehe-Aus hatte das frühere Paar mehrere schwierige Phasen durchlebt. Bei Mileys Hochzeit trafen die beiden nun nicht nur aufeinander, sondern erschienen jeweils mit ihren neuen Partnern: Billy Ray wurde von Elizabeth Hurley (61) begleitet, während Tish mit ihrem Ehemann Dominic Purcell (56) feierte. Auch Mileys Schwester Noah Cyrus (26) gehörte zur Hochzeitsgesellschaft und erlebte die Trauung in Palm Springs mit. In ihrem Instagram-Beitrag nutzte Tish nicht nur die Gelegenheit, ihrer Tochter zur Hochzeit zu gratulieren, sondern auch zu ihrem 34. Geburtstag, den die Sängerin kurz nach der Hochzeit am Montag feierte. Für die frischgebackene Ehefrau folgte auf das Jawort also direkt der nächste Anlass für eine Party.

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Getty Images Miley und Tish Cyrus im Februar 2025

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Instagram / jamiegenetattoos Maxx Morando und Miley Cyrus, November 2026

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