Andrew Scott (50) hat nun über die körperlichen und psychischen Belastungen gesprochen, die seine Theaterrolle mit sich brachte. Bei einem Gespräch mit Deadline in einem Restaurant in Los Angeles berichtete der Schauspieler, dass ihn das Ein-Mann-Stück "Vanya" auch nach den Aufführungen nicht losgelassen habe. Darin verkörperte er gleich acht verschiedene Figuren und musste unter anderem eine Panikattacke spielen. Gegen Ende der Spielzeit verschwammen für ihn jedoch die Grenzen zwischen Darstellung und Realität. In den letzten etwa zwei Wochen habe er selbst unter echten Panikattacken gelitten. "Danach dachte ich etwa sechs Wochen lang: Wow, dein Körper kennt den Unterschied einfach nicht", erinnerte er sich. Weil sich die Beschwerden wie ein Herzinfarkt angefühlt hätten, habe Andrew seine Vitalwerte regelmäßig mit einer Apple Watch überprüft. Immer wieder musste er sich selbst daran erinnern, dass gerade kein medizinischer Notfall vorlag. Allerdings sieht der Schauspieler nicht allein das Theaterstück als Ursache für die Belastung. In den vergangenen zwei Jahren hatte er nahezu ohne Unterbrechung an zahlreichen Film-, Serien- und Theaterproduktionen gearbeitet.

Zu seinem hohen Arbeitspensum kam auch die Trauer um seine Mutter Nora hinzu. Sie war nur wenige Tage vor einem Interview gestorben, das Andrew 2024 Deadline gegeben hatte. Die Arbeit habe ihm damals Halt und eine gewisse Tagesstruktur verschafft. Gleichzeitig wollte er seinen finanziellen Verpflichtungen gegenüber seiner Familie nachkommen. Besonders sein Filmprojekt "Elsinore" erhielt durch den Verlust eine zusätzliche persönliche Bedeutung. Darin verkörpert Andrew den todkranken Schauspieler Ian Charleson und ist außerdem als Produzent beteiligt. "Das letzte Mal, als wir gesprochen haben, war kurz nachdem Mum gestorben war, und das hat die Leidenschaft hinter diesem Projekt definitiv, ohne jeden Zweifel, befeuert", erklärte er. Während der Arbeit beschäftigte er sich intensiv mit Themen wie Sterblichkeit, Identität, Liebe und Theater. "Auch wenn es mir ein wenig das Herz bricht, dass Mum nicht hier ist, um ihn zu sehen, weil sie so stolz wäre und ihn lieben würde", sagte der Schauspieler. Nachdem die erste besonders schwere Trauerphase hinter ihm liegt, scheint er nun bereit, beruflich kürzerzutreten: "Ich glaube, ich kann es mir leisten, auf die Stille zu hören."

Andrews Mutter Nora war Kunstlehrerin und brachte ihren Sohn bereits im Alter von acht Jahren zur Schauspielerei. Sie hoffte, dass er dadurch seine Schüchternheit und sein Lispeln überwinden würde. Damit legte sie früh den Grundstein für die spätere Karriere des "Fleabag"-Stars. Inzwischen hat Andrew erkannt, dass ein voller Terminkalender auf Dauer keine Lösung ist. Nachdem er einmal fünf Wochen ohne einen einzigen freien Tag gearbeitet hatte und seine Stimmung zunehmend schlechter geworden war, nahm er sich vor, künftig häufiger Nein zu sagen. Das soll ihm selbst und seinem Umfeld zugutekommen. Weniger Arbeit bedeutet für ihn allerdings nicht, sich völlig zurückzuziehen. Stattdessen möchte er wieder mehr Zeit mit Freunden verbringen, tanzen gehen, Wochenendausflüge machen und Hochzeiten besuchen. Seinen 50. Geburtstag verbrachte er noch beruflich in New York, wo er an "Sea Wall" arbeitete und anschließend mit Freunden essen ging. Eine gemeinsame Reise mit ihnen möchte er nachholen, sobald sein Terminkalender es zulässt. Sein neues Vorhaben soll dabei ausdrücklich keine weitere To-do-Liste werden: Andrew möchte bewusst weniger unternehmen, Freiräume schaffen und herausfinden, wie sich ein Leben jenseits der gewohnten ständigen Beschäftigung anfühlt.

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Getty Images Andrew Scott bei den British Academy Film Awards 2020

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Getty Images Andrew Scott, Schauspieler, April 2024

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