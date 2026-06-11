Vintagefotos: Bruce Springsteen und Patti feiern 35 Ehejahre

Heute feiern Bruce Springsteen (76) und Patti Scialfa (72) ihren 35. Hochzeitstag. Vintagefotos, die People veröffentlichte und die Jahrzehnte ihrer gemeinsamen Bühnenpräsenz zeigen, machen deutlich, was ihre Beziehung so besonders macht. Egal ob bei den Grammy Awards, den Oscars oder auf großen Festivalbühnen: Die beiden standen immer wieder Seite an Seite. Mal teilten sie sich ein Mikrofon, mal jammten sie gemeinsam auf der Gitarre – ihre Chemie auf der Bühne war schon früh kaum zu übersehen.

Kennengelernt haben sich Bruce und Patti in den 1980er-Jahren im legendären Club Stone Pony im amerikanischen Asbury Park, New Jersey, wo beide regelmäßig auftraten. "Es war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft", erzählte Patti später gegenüber dem New Jersey Monthly. "Wir haben zusammen ein Bier getrunken, an einem Tisch gesessen und geredet." Aus diesen Gesprächen wurde zunächst eine professionelle Zusammenarbeit: Die Sängerin schloss sich Bruces E Street Band an. Touren führten sie durch Europa und die USA, unter anderem auf der legendären "Born in the U.S.A."-Tour. 1990 – ein Jahr vor ihrer Heirat – lächelten sie gemeinsam für die Kameras bei der Zeremonie zur Aufnahme in die "Rock & Roll Hall of Fame" in New York City.

Auch abseits der Bühne waren Bruce und Patti regelmäßig gemeinsam bei gesellschaftlichen Events zu sehen – so etwa bei den "Golden Globe Awards" 1994, wo Bruce für seinen Song "Streets of Philadelphia" aus dem Film "Philadelphia" ausgezeichnet wurde, oder beim Oscar wenige Wochen später, wo er den gleichen Song erneut prämiert bekam. Auch auf Festivals wie dem "New Orleans Jazz and Heritage Festival" 2006 standen sie gemeinsam auf der Bühne und zeigten, dass ihre musikalische Verbindung über die Jahrzehnte nichts von ihrer Lebendigkeit verloren hat.

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Getty Images Bruce Springsteen und Patti Scialfa bei den Tony Awards in New York, am 10. Juni 2018

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Getty Images Bruce Springsteen und Patti Scialfa im November 2018 in New York

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Getty Images Patti Scialfa und Bruce Springsteen, Ehepaar und Musiker