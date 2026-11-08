Troy Duffy nennt Keanu Reeves einen "Idioten"

Troy Duffy hat vor über 20 Jahren kein gutes Haar an Keanu Reeves (62) gelassen. In der Dokumentation "Overnight" aus dem Jahr 2003 machte der Regisseur laut AdoroCinema keinen Hehl daraus, was er von dem Matrix-Darsteller hält. Und das, obwohl die beiden nie zusammengearbeitet hatten. "Ich hasse Keanu Reeves. Ich finde, er ist ein Idiot", schimpfte der Filmemacher damals schonungslos vor der Kamera. Was genau ihn so gegen den "John Wick"-Star aufgebracht hatte, behielt Troy allerdings für sich. Jahre später blickte er dann deutlich selbstkritischer auf die berüchtigte Doku zurück. Er gestand, dass er sich für einige der darin gezeigten Momente sehr schäme. Ob er damit auch seine Attacke gegen Keanu meinte, bleibt jedoch offen.

Keanu war in "Overnight" übrigens nicht der Einzige, der von Troy in die Mangel genommen wurde. Auch seinen Kollegen Ethan Hawke (56) stempelte der Filmemacher als "Idioten" ab. Kenneth Branagh (65) musste sogar noch heftigeren Beschimpfungen standhalten. Eigentlich sollte die Dokumentation ein Making-of zu Troys Gangsterthriller "Der blutige Pfad Gottes" werden. Am Ende ist jedoch vor allem zu sehen, wie schnell der Regisseur in Hollywood aufstieg und wie rasant er danach wieder abstürzte. In einem späteren Podcast, den er selbst herausbrachte, ging Troy dann auf die Regisseure Tony Montana und Mark Brian Smith los. Seiner Darstellung nach hätten die beiden absichtlich Informationen zurückgehalten, um ihn in einem schlechteren Licht dastehen zu lassen.

Der Regisseur drehte "Der blutige Pfad Gottes". Als der Streifen Ende der 1990er-Jahre in die Kinos kam, floppte er zunächst an den Kassen. Auch die Kritiker fanden keinen Gefallen an dieser Produktion. Erst mit der Zeit mauserte er sich doch noch zum Kultfilm. Und Keanu hat eigentlich in Hollywood einen ganz anderen Ruf: Er gilt als besonders bodenständig, freundlich und angenehm im Umgang. Sowohl Fans als auch zahlreiche Kollegen äußern sich immer wieder positiv über den Schauspieler. Doch anscheinend hat nicht jeder mit Keanu vor der Kamera gute Erfahrungen gemacht. Rosie O'Donnell (64) hatte Keanu allerdings aus einem ganz anderen Grund in schlechter Erinnerung behalten als Troy.

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Imago Keanu Reeves, 2025.

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Imago Carrie-Anne Moss als Trinity und Keanu Reeves als Neo in "The Matrix", 1999

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