Keanu Reeves spricht Samurai in Stop-Motion-Epos "Hidari"

Keanu Reeves (61) kehrt ins feudale Japan zurück – und das gleich in doppelter Hinsicht. Beim Annecy Animation Showcase im Rahmen der 79. Internationalen Filmfestspiele in Cannes wurde der Stop-Motion-Animationsfilm "Hidari" offiziell angekündigt. In dem Projekt übernimmt der Hollywood-Schauspieler die Hauptrolle des Jingoro – nicht vor der Kamera, sondern als Synchronsprecher. Regie führt Masashi Kawamura, produziert wird der Film von Noriko Matsumoto. Es ist das erste Mal seit 2013, dass Reeves in einer Geschichte im feudalen Japan mitspielt, wie kino.de berichtet.

In "Hidari" dreht sich alles um den begabten Handwerker Jingoro, der beim Wiederaufbau der Burg Edo durch Intrigen tief getroffen wird: Er verliert seinen Meister, seine große Liebe und seinen rechten Arm. Getrieben von Trauer und Rachegelüsten wandelt er sich zum Samurai – seinen verlorenen Arm ersetzt er durch eine tödliche Waffe. An seiner Seite begleitet ihn ein Partner namens "Schlafende Katze". Kawamura zeigte sich überwältigt davon, Keanu für das Projekt gewonnen zu haben: "Ich hätte niemals gedacht, dass er sich tatsächlich dem Projekt anschließen würde. Selbst jetzt fühlt es sich noch immer unwirklich an", sagte er laut dem Magazin Whatever. Auch Keanu selbst äußerte sich begeistert: "Vom ersten Konzept bis zum fertigen Drehbuch hat das Team etwas wahrhaft Außergewöhnliches erschaffen. Es hat alles, was einen großartigen Film ausmacht."

Zuletzt spielte Keanu in dem Fantasy-Epos "47 Ronin" aus dem Jahr 2013 einen Samurai – ein Film, der damals vernichtende Kritiken erntete. Ebenfalls Anfang der 2010er-Jahre entstand mit "Man of Tai Chi" seine bis heute einzige Regiearbeit. Beide Filme beschäftigten sich mit seinen chinesisch-hawaiianischen Wurzeln väterlicherseits. Einem breiten Kinopublikum ist der Schauspieler, der zu Beginn seiner Karriere seinen Namen änderte, vor allem als Actionheld bekannt – etwa durch die Rolle des Neo in der "Matrix"-Reihe oder als Auftragskiller John Wick, mit dem "Hidari" thematisch durchaus Parallelen aufweist.

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Getty Images Keanu Reeves, Toronto International Film Festival im September 2025

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Getty Images Keanue Reeves, Schauspieler

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Getty Images Keanu Reeves, "John Wick"-Star