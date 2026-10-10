Disney+ setzt auf Nele Ludowig für neues YouTube-Format

Disney+ geht mit einer brandneuen Interview-Reihe auf YouTube an den Start – und hat sich dafür Nele Ludowig als Moderatorin gesichert. Das bekannte Model begrüßt in dem Format künftig Schauspieler, Content Creator und weitere Stars aus dem Showgeschäft. Die Talks dauern jeweils knackige zwölf Minuten und drehen sich nicht nur um die neuesten Projekte der Promis, sondern auch um ihr ganz privates Streaming-Verhalten. So packen die Gäste unter anderem aus, welche Serien sie suchten und womit sie nach Feierabend am liebsten auf der Couch entspannen. Geplant sind zwei neue Folgen pro Monat. Zum Auftakt steht die Thrillerserie "The Shards" im Mittelpunkt: Gleich in den ersten beiden Ausgaben dreht sich vieles um das Projekt, bevor der Blick auf die privaten Serienfavoriten der Gäste schwenkt. Damit bekommt Nele eine Rolle, in der sie ihre Gesprächspartner nicht nur zu deren Arbeit, sondern auch zu ganz alltäglichen Gewohnheiten befragt.

Zum fulminanten Auftakt nehmen Homer Gere und Graham Campbell neben Nele Platz. Die beiden plaudern aus dem Nähkästchen über die Dreharbeiten zu "The Shards", das ganz besondere Lebensgefühl im Los Angeles der 1980er-Jahre und die typischen, oft unfreiwillig komischen Fehltritte, die Charaktere in Horrorfilmen ständig begehen. Natürlich lassen sie sich auch in ihre eigenen Karten schauen, was ihre Streaming-Favoriten angeht – ganz oben auf der Liste steht dabei die gefeierte Disney+-Serie "The Bear". In der zweiten Folge sitzen dann Kaia Gerber (25), Igby Rigney und Hayes Warner im Studio und berichten ebenfalls von ihrer Arbeit an der Thrillerserie. Neben unheimlichen Erlebnissen am Set geben die drei Einblicke in ihre Sehgewohnheiten und erzählen von persönlichen Eigenheiten. Die Themen reichen dabei von der Begeisterung für die Musicalserie "Glee" bis hin zu ungewöhnlichen Erlebnissen beim Autofahren.

In der dritten Ausgabe begrüßt Nele mit Ema Louise erstmals eine deutsche Social-Media-Persönlichkeit statt Hollywood-Schauspielern. Die Content-Creatorin ist vor allem für ihre Inhalte rund um Mode, Einrichtung und Reisen bekannt. Im Gespräch geht es unter anderem um den Druck, den vermeintlich perfekte Onlinewelten erzeugen. Ema erklärt dabei, worin der Unterschied zwischen inszenierten Social-Media-Posts und ihrem tatsächlichen Alltag besteht. Selbstverständlich kommen auch in dieser Episode die privaten Streaming-Highlights nicht zu kurz: Die Influencerin und Nele, die als Teenie nichts von dem Ruhm ihrer Mama Frauke Ludowig (62) mitbekam, unterhalten sich ausführlich über die glamouröse Reality-Show "Yacht Deals Monaco", die auf Disney+ läuft. Zum krönenden Abschluss sorgt ein rasantes Quick-Fire-Q&A für tiefere Einblicke in Emas ganz persönlichen Geschmack und ihren Charakter.

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Imago Nele Ludowig im Oktober 2025

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Imago Nele Ludowig und Frauke Ludowig beim Jubiläum 55 Jahre Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg

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Getty Images Nele Ludowig im November 2022