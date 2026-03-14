Frauke Ludowig hasst das Make-up von ihrem Töchterchen Nele

Manchmal braucht es eine Instagram-Challenge, damit die Wahrheit ans Licht kommt – selbst wenn sie ein bisschen wehtut. Frauke Ludowig (62) und ihre 22-jährige Tochter Nele Ludowig haben sich kürzlich einer viralen Mutprobe im Netz gestellt. Im Rahmen der sogenannten "Liebst du mich so sehr, dass …"-Challenge loteten die beiden öffentlich aus, auf welche Gewohnheiten sie füreinander bereit wären zu verzichten. Das Ergebnis war nicht nur herzerwärmend, sondern auch ausgesprochen komisch – und ließ tief in die Dynamik des gut eingespielten Duos blicken. Nele startete die Runde mit der Frage, ob ihre Mutter aus Liebe zu ihr niemals wieder ihre Hände waschen würde. Die Moderatorin, die sich selbst als "Wasch-Freak" bezeichnete, lehnte ab.

Im Mittelpunkt des Videos steht dann ein kleines Beauty-Detail mit großer Sprengkraft: die dunklen Lipliner, die Nele regelmäßig trägt – und die Frauke ganz offensichtlich nicht leiden kann. Die 62-jährige Buchautorin stellte ihrer Tochter die Frage, ob sie aus Liebe zu ihr künftig auf die dunklen Konturstifte verzichten würde. Ihre Begründung ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig: "Die sehen nämlich furchtbar aus." Neles erste Antwort fiel erwartungsgemäß mit einem klaren "Nein" aus – was bei Frauke für ein verblüfftes "Wie bitte?" sorgte. Kurz darauf ruderte die Jüngere jedoch grinsend zurück und erklärte, sie würde für ihre Mutter auf alles verzichten. Diese Aussage nahm Frauke direkt beim Wort: Sie griff zum Taschentuch und befreite Neles Lippen kurzerhand vom Make-up. Die Szene entwickelte sich zum Publikumsliebling – in den Kommentaren unter dem Post zog die Community eindeutig Fraukes Seite, mit Reaktionen wie "Mama hat definitiv Recht mit den Lippen."

Frauke hatte erst zu Beginn des Jahres in einem Interview betont, wie wichtig ihr die enge Bindung zu ihren Töchtern ist. Dass Nele ihrerseits immer stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rückt – unter anderem durch eigene Auftritte im Social-Media-Bereich und einen Podcast –, zeigt, dass der Apfel durchaus nicht weit vom Stamm fällt. Fraukes spontaner Humor kommt auch in anderen Momenten der Challenge zum Tragen: Auf die Frage, ob sie aus Liebe aufhören würde, ihre Fußnägel zu schneiden, antwortete sie trocken: "Die würde ich einfach abkauen" – sehr zur Bestürzung der Tochter. Beim Thema Nudismus zog die Moderatorin dann doch eine klare Linie und scherzte: "Das kann ich nicht, dazu bin ich zu alt." Die Fans feiern das Duo – und wünschen sich ganz offensichtlich mehr davon.

Anzeige Anzeige

Getty Images Frauke und Nele Ludowig, November 2024

Anzeige Anzeige

Imago Nele Ludowig beim Jubiläum 55 Jahre Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg

Anzeige Anzeige

Getty Images Frauke und Nele Ludowig im Dezember 2024