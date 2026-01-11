Nele Ludowig bekam als Teenie nichts vom Ruhm ihrer Mama mit

Nele Ludowig ist die Tochter von Frauke Ludowig (62). Mittlerweile steht auch sie in der Öffentlichkeit und besucht mit ihrer berühmten Mama gemeinsam Events und Co. – doch als sie noch zur Schule ging, war das ganz anders. Im Podcast "Clare on air" spricht Nele darüber, dass in ihrer Jugend niemand ahnte, dass ihre Mutter deutschlandweit bekannt ist. "Ich habe ja auch einen anderen Nachnamen. Ich heiße gar nicht Ludowig. In der Schule hieß ich nie so", erklärt sie.

Dadurch, dass ihre Mitschüler nicht ahnten, dass Neles Mutter ein bekanntes Fernsehgesicht ist, hatte auch die 21-Jährige selbst ein ganz anderes Verhältnis zur Bekanntheit ihrer Familie. "Ich habe das nie mitbekommen. Ich wurde damit nie konfrontiert, weil das niemand wusste", erinnert sie sich. Wenn Freundinnen zu Besuch waren und Frauke erkannt haben, hat das Nele oft aus dem Konzept gebracht: "Manchmal haben die Leute das realisiert, wenn sie dann zu mir nach Hause gekommen sind. Ich war halt so: 'Ja, das ist halt meine Mutter.'"

Seit einiger Zeit tritt Nele immer wieder öffentlich an der Seite ihrer Mutter auf – jedoch möchte sie sich auch einen eigenen Namen machen. Dafür startete sie im vergangenen Jahr ihren eigenen Podcast "Nele Meets" und teilt im Netz ehrliche Einblicke in ihr Privatleben. Auch von Missgeschicken erzählt Nele ganz offen: Erst vor wenigen Tagen berichtete sie auf TikTok davon, wie sie im Thailandurlaub beklaut wurde und dabei ihr Portemonnaie samt Kreditkarte und Reisepass einbüßte.

Getty Images Frauke Ludowig und Nele Ludowig beim "Heidifest by Heidi Klum" im Hofbräuhaus München

Imago Nele Ludowig im Oktober 2025

Instagram / nelelud Nele Ludowig in Thailand im Januar 2026