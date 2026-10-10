Durch Spiegelung: Tom Welling zeigt sich versehentlich nackt

Eigentlich wollte Tom Welling (49) seinen Followern lediglich einen schönen Ausblick zeigen: Aus seinem Hotelzimmer heraus fotografierte der Schauspieler die Skyline von New York und veröffentlichte das Bild in seiner Instagram-Story. Dabei entging ihm offenbar ein entscheidendes Detail. In der Fensterscheibe war sein augenscheinlich nackter Körper zu sehen – und zwar mitten im Bild. Etwa zehn Stunden lang blieb die Aufnahme online, bis dem "Smallville"-Star das Missgeschick offenbar auffiel und er das Foto wieder löschte. Der Schauspieler ist derzeit anlässlich der New York Comic Con in der US-Metropole. Dort soll er mit weiteren Darstellern ein besonderes Jubiläum der Serie feiern. Statt des bevorstehenden Wiedersehens mit seinen ehemaligen Kollegen steht im Netz nun allerdings vor allem sein unfreiwilliges Spiegelbild im Mittelpunkt.

Als Tom die Aufnahme schließlich entfernte, war es offenbar bereits zu spät. Zahlreiche Nutzer hatten die Story schon per Screenshot gesichert und das Bild anschließend auf X verbreitet. Innerhalb kürzester Zeit ging der Schnappschuss dort viral: Die verschiedenen Beiträge mit der Aufnahme erreichten zusammengerechnet bereits mehrere Millionen Aufrufe. Allzu viel ist auf der Spiegelung allerdings gar nicht zu erkennen sein – eindeutige Details sind im Fenster nicht sichtbar. Für Aufregung sorgt der vermeintliche Nacktschnappschuss im Netz dennoch. In den Kommentarspalten häufen sich die Reaktionen, während Fans den Vorfall mit einer Mischung aus Humor und Erstaunen kommentieren. Tom selbst hat sich bislang nicht zu dem Fauxpas geäußert und das Bild ohne weitere Erklärung entfernt.

Hinter Toms Reise nach New York steckt ein besonderer Anlass: Am 16. Oktober 2026 wird "Smallville" 25 Jahre alt. Zum Jubiläum kommt die Besetzung der erfolgreichen Serie bei der New York Comic Con erneut zusammen. Tom spielte darin den jungen Clark Kent und wurde durch die Rolle international bekannt. Seine Einstellung zu der Serie hat sich im Laufe der Jahre jedoch gewandelt, wie er im Podcast "Inside of You" erzählte. "Ich bin jetzt stolz darauf. Ich glaube nicht, dass ich stolz darauf war, als wir es gemacht haben. Und ich bin mir nicht sicher, warum, denn es ist schwer", gestand der Schauspieler. Insgesamt lief die Serie über zehn Staffeln. Sie erzählt von den Jugendjahren des späteren Superman und begeistert bis heute eine große Fangemeinde.

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Getty Images Tom Welling bei The Hollywood Reporter's Nominees Night im Chateau Marmont, Los Angeles, Februar 2026

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Getty Images Tom Welling auf der New York Comic Con, Oktober 2026

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Alberto E. Rodriguez/Getty Images Tom Welling, Schauspieler

Wie findet ihr, hat Tom auf den Foto-Fauxpas reagiert? Genau richtig: Löschen und kein großes Drama daraus machen. Ein kurzer, humorvoller Kommentar hätte die Sache entspannt. Ergebnis anzeigen