Warum Tom Welling das Stadtleben gegen eine Ranch tauschte

Tom Welling (48) hat Los Angeles hinter sich gelassen und lebt jetzt mit Ehefrau Jessica und ihren zwei Söhnen auf einer Ranch in Nordkalifornien. Doch wie kam es zu diesem Sinneswandel? Wie Tom dem Magazin People erklärt, haben ihn die Pandemiejahre zum Umdenken angeregt. "L.A. war zu dieser Zeit verrückt", schilderte er. "Es gab keine Autos auf den Straßen, man konnte nirgends hingehen. Die Leute verließen ihre Häuser nicht." Sein kleiner Sohn habe gerade angefangen zu krabbeln und hätte kaum genug Platz zum Spielen gehabt. "Wir dachten: Wir wissen nicht, ob wir hier noch bleiben können", erinnert sich der Schauspieler an diese Zeit zurück. Ein Besuch bei der Familie auf dem Land mündete schließlich im Hauskauf. Eine spontane Entscheidung, die er keinesfalls bereut: "In einer Kleinstadt stört dich niemand", schildert Tom und schwärmt vom Gefühl der Ruhe, das er dort gefunden hat.

Toms Rückzug aus Los Angeles ist aber keinesfalls ein Abschied aus dem Showgeschäft. Von nun an pendelt er ans Set, sobald wieder einmal Dreharbeiten anstehen. Derzeit steht Tom für die Romcom "Chasing Summer" vor der Kamera, die von Iliza Shlesinger geschrieben wurde und 2026 beim Sundance Film Festival Premiere feiert. Die Arbeit am Set habe ihn daran erinnert, warum er diesen Job liebt, sagt der Schauspieler. Während der Drehpausen unterstützt er Jessica bei ihrer Zucht amerikanischer Sportpferde und kümmert sich um die Kinder. "Sie ist die Kapitänin dieses Schiffs", sagt er über das Pferde-Business seiner Frau, bei dem er tatkräftig mit anpackt.

Privat wirkt Tom heute deutlich bodenständiger als zu Zeiten seines ersten großen Ruhms. Der Schauspieler, der einst als Model auf einem Strand in Nantucket entdeckt wurde, erinnert sich im Interview daran, wie rasant damals alles ging: vom Laufsteg in New York direkt zur Hauptrolle als Clark Kent, die ihn zwischen 2001 und 2011 weltweit bekannt machte. Auf der Ranch erlebt er nun mit seinen Söhnen und den Pferden einen Alltag, der für ihn weniger Glamour, dafür mehr Ruhe und Verlässlichkeit bedeutet. Die ländliche Umgebung, in der er kaum als ehemaliger Serienstar wahrgenommen wird, scheint ihm genau das zu ermöglichen. "In einer kleinen Stadt ist jeder berühmt", scherzt er und genießt es offenbar, dass auf dem Land weniger Augen auf ihn gerichtet sind.

Tom Welling im April 2014 in Los Angeles

Tom Welling und Jessica Rose Lee im Februar 2016

Tom Welling, Schauspieler

