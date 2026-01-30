Iliza Shlesinger macht sich über Kuss mit Tom Welling lustig

Iliza Shlesinger hat auf dem roten Teppich des Sundance Film Festivals für einen viralen Moment gesorgt – und ihr Co-Star Tom Welling (48) nahm's mit einem breiten Grinsen. Bei der Premiere ihres neuen Films "Chasing Summer" in Park City legte die Komikerin zunächst spielerisch die Hand auf Toms Brust, bemerkte die Kamera von Toms Ehefrau Jessica Rose Lee und zog die Hand zurück. Dann legte Iliza nach: "Ich habe deinen Mann im Film geküsst. Aber er war wirklich verschwitzt, also keine Sorge. Es war wie einen honiggegrillten Schinken zu küssen", sagte sie in die Linse. Das Video veröffentlichte Jessica auf Instagram, aufgenommen am vergangenen Sonntag, und lieferte damit den Clip des Abends.

Jessica zoomte im Clip amüsiert auf Tom, der ihr ein strahlendes Lächeln schenkte, während sie in der Bildunterschrift scherzte, so sei es "in der Mitte eines St.-Louis-Sommers" laut Iliza, ihren Mann zu küssen. Für den ehemaligen "Smallville"-Star war es ein seltenes Comeback auf den roten Teppich: Die Premiere markierte seinen ersten großen Auftritt seit fünf Jahren. Tom arbeitet seit dem Ende seiner Superman-Ära 2011 zwar kontinuierlich in Hollywood, meidet aber das Blitzlichtgewitter. Gemeinsam mit Jessica und den zwei Kindern lebt der Schauspieler mittlerweile fernab von Los Angeles auf einer Ranch, wo die Familie Pferde hält. "Chasing Summer" stammt von Regisseurin Josephine Decker, das Drehbuch schrieb Iliza selbst. Der Film erzählt die Geschichte einer Frau, die nach Jahrzehnten unerwartet in ihre texanische Heimat zurückkehrt. Neben Iliza und Tom spielen unter anderem Garrett Wareing, Lola Tung (23), Cassidy Freeman und Megan Mullally.

Iliza ist als Stand-up-Comedian mit mehreren Netflix-Specials bekannt und nutzt rote Teppiche gerne für spontane Gags – der Ton trifft dabei oft den Mix aus Selbstironie und frechem Seitenhieb. Tom wiederum gilt privat als zurückhaltend. Freunde beschreiben den TV-Star als bodenständig, und wer die beiden zusammen erlebt, bekommt ein Paar zu sehen, das Routinen und Humor teilt. Jessica begleitet ihn zu ausgewählten Terminen und dokumentiert die Momente gern auf Social Media. Bei dem Polo-Event 2021 in Pacific Palisades traten die beiden zuletzt gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Dass der aktuelle Clip so gut ankommt, liegt wohl daran, wie entspannt sie miteinander umgehen: Iliza sorgt für den Lacher, Jessica hält drauf, und Tom liefert das grinsende Komplizen-Gesicht – ein eingespieltes Trio vor der Kamera.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Iliza Shlesinger und Tom Welling

Getty Images Iliza Shlesinger, Comedianne

John Sciulli/Getty Images Tom Welling und Jessica Rose Lee auf einem Event in Hollywood

