25 Jahre "Smallville": Das bereut Lana-Star Kristin Kreuk

Am 16. Oktober 2026 feiert die Kultserie "Smallville" ihr 25-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass kamen die ehemaligen Darsteller Kristin Kreuk, Tom Welling (49) und Erica Durance gemeinsam mit den Serienschöpfern Alfred Gough und Miles Millar im Podcast "Inside of You With Michael Rosenbaum" zusammen. Im Gespräch mit Lex-Luthor-Darsteller Michael Rosenbaum blickten sie auf ihre Zeit bei der beliebten Superman-Serie zurück. Besonders Kristin zeigte sich dabei selbstkritisch. Die Schauspielerin, die jahrelang Lana Lang verkörperte, bedauert heute, sich damals nicht stärker für die Entwicklung ihrer Figur eingesetzt zu haben. "Ich wünschte, ich hätte damals schon das Wissen gehabt, das ich heute habe, damit wir darüber hätten sprechen können", erklärte sie laut Entertainment Weekly. "Denn wir hätten gemeinsam etwas entwickeln können – ich wusste einfach nicht, wie ich das anstellen sollte." Rückblickend hätte sie sich für Lana offenbar eine eigenständigere Geschichte gewünscht.

Auch die beiden Serienschöpfer räumten ein, dass sie mit der Entwicklung von Lana Lang nicht immer zufrieden waren. "Wir würden Lana früher in der Serie mehr Eigenständigkeit geben. Das ist definitiv die eine Sache, die wir heute noch einmal anders machen würden", gestand Alfred Gough. Sein Kollege Miles Millar erklärte, dass die Autoren mit der Figur immer wieder Schwierigkeiten gehabt hätten. Besonders ihre Handlungsstränge seien im Laufe der Zeit "sehr repetitiv" geworden. Während Lana zu Beginn der Serie bei vielen Fans beliebt war, sorgten ihre komplizierte Beziehung zu Clark Kent und einige ungewöhnliche Entwicklungen später zunehmend für Kritik. Insgesamt lief "Smallville" über zehn Staffeln. Kristin gehörte bis zum Ende der siebten Staffel zur Hauptbesetzung und kehrte in der achten Staffel noch einmal für einen Gastauftritt zurück.

Als "Smallville" 2001 erstmals ausgestrahlt wurde, stand Kristin noch ganz am Anfang ihres Erwachsenenlebens. Wie sehr die Serie ihre Zukunft beeinflussen würde, konnte sie damals nach eigener Aussage kaum erahnen. Heute blickt die Schauspielerin mit großer Dankbarkeit auf diese Zeit zurück. Gegenüber Entertainment Weekly erklärte sie, dass die Serie inzwischen vor allem den Fans gehöre, die sie seit Jahrzehnten begleiten. "Es ist jetzt ihre Serie. Und was für ein Geschenk es geworden ist, ein Teil ihrer Serie zu sein", schwärmte sie. Auch Michael Rosenbaum erinnerte sich an die besondere Verbundenheit zwischen den Darstellern. "Wir sind gemeinsam erwachsen geworden, während wir diese Serie gedreht haben, und in vielerlei Hinsicht sind die Fans direkt neben uns erwachsen geworden", erklärte er. Die gemeinsame Erfahrung habe eine Verbindung geschaffen, die ihn sein Leben lang begleiten werde. Tom Welling beschrieb den Rückblick ebenfalls als bewegend und betonte, dass er durch das Jubiläum noch einmal neu zu schätzen gelernt habe, was das Team damals gemeinsam geschaffen hatte.

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Getty Images Kristin Kreuk bei der New York Comic Con 2026 im Javits Center in New York City

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Getty Images Michael Rosenbaum und Kristin Kreuk sprechen bei "The Road to Superman: 25 Years of Smallville" auf der New York Comic Con 2026

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Imago Filmszene aus Smallville mit Kristin Kreuk, 2001